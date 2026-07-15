Çorum\'da Orman Yangını Çıktı

Çorum'da ormanlık alanda yangını çıktı, alevlere itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Olay, Laçin ilçesi Çorum-Osmancık yolu üzerinde bulunan Kuyumcu köyü alt tarafındaki Dutludere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen sebeple çıkan yangın tarım arazilerine ve ormanlık alana sıçradı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi devam ediyor. - ÇORUM