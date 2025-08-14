Çorum\'da Otluk Alanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Çorum'un Alaca ilçesinde otluk alanda çıkan ve ormana sıçrayan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Alaca ilçesi Büyüksöğütözü köyü içindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangın, önce köy mezarlığına, ardından da ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye orman, jandarma ve Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının ormanlık alana sıçraması üzerine Çorum Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait çok sayıda arazöz de bölgeye yönlendirildi. Bölgeye ulaşan ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre yangında yaklaşık bin dönümlük otluk ve ormanlık alan zarar gördü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM