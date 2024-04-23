Çorum'da otobüs hafriyat kamyonuna çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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Çorum'da otobüs hafriyat kamyonuna çarptı: 1 yaralı

Çorum\'da otobüs hafriyat kamyonuna çarptı: 1 yaralı

Çorum'da meydana gelen trafik kazasında, otobüsün arıza yapan hafriyat kamyonuna çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza, Ankara-Samsun karayolunda meydana geldi. Yaralı hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

23.04.2024 11:07
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Çorum'da otobüsün arıza yapan hafriyat kamyonuna çarpması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara- Samsun karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çorum istikametine seyir halinde olan Ramazan S. İdaresindeki 08 AY 080 plakalı Metro Turizm firmasına ait şehirler arası yolcu otobüsü, Nuh Günay yönetiminde arıza yaptığı için yol kenarında bekleyen 42 CJS 09 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Kazada otobüste bulunan E.K. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorum'da otobüs hafriyat kamyonuna çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum'da otobüs hafriyat kamyonuna çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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