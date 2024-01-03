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Çorum'da otomobil ile halk otobüsü çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Çorum'da otomobil ile halk otobüsü çarpıştı: 1 yaralı

Çorum'da İnönü Caddesi Hastane Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile halk otobüsü çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Çorum\'da otomobil ile halk otobüsü çarpıştı: 1 yaralı
03.01.2024 - 07:14,
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Çorum'da otomobil ile halk otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza İnönü Caddesi Hastane Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.T. idaresindeki 60 AAT 435 plakalı otomobil ile İ.Ç. idaresindeki Çorum Belediyesi'ne ait halk otobüsü çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü B.T. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Kaynak: İHA
YORUMLAR

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SON DAKİKA: Çorum'da otomobil ile halk otobüsü çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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