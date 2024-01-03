Çorum\'da otomobil ile halk otobüsü çarpıştı: 1 yaralı

Çorum'da otomobil ile halk otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza İnönü Caddesi Hastane Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.T. idaresindeki 60 AAT 435 plakalı otomobil ile İ.Ç. idaresindeki Çorum Belediyesi'ne ait halk otobüsü çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü B.T. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM