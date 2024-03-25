Çorum\'da Otomobil ile Kamyon Çarpıştı: 1 Kişi Ağır Yaralandı

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Çorum'un Alaca ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı. Feci kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Zile kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tokat istikametinden Alaca istikametine seyir halinde olan Nazım K. (68) yönetimindeki 19 ADG 935 plakalı otomobil, Mesut Ö. yönetimindeki 19 KZ 743 plakalı kamyon ile kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilden kopan LPG tankı yolun ortasına fırladı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü Nazım K. Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak araçtan çıkartıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, otomobil ile kamyonun çarpıştığı feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin kavşaktan geçiş yaptığı sırada kamyonla çarpıştığı görülüyor. Çarpmanın etkisi ile otomobil metrelerce savruluyor. - ÇORUM