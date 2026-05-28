Çorum\'da sağanak yağış sele neden oldu: Delice Çayı taştı

Çorum'un Sungurlu ilçesine etkili olan kuvvetli sağanak yağış sebebiyle su baskınları meydana geldi.

Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Kula köyünde etkili olan kuvvetli sağanak yağışın ardından Delice Çayı taştı. Çayın taşması sebebiyle köyde su baskınları meydana geldi. Köydeki ahırlarda yaşanan su baskınları vatandaşlara zor anlar yaşattı. Köydeki tarım arazileri de sular altında kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine köye Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, su baskınlarının yaşandığı alanlarda su tahliye çalışmalarına başladı. - ÇORUM