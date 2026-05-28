Çorum'da sağanak yağış sele neden oldu: Delice Çayı taştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çorum'da sağanak yağış sele neden oldu: Delice Çayı taştı

Çorum\'da sağanak yağış sele neden oldu: Delice Çayı taştı
28.05.2026 21:01  Güncelleme: 21:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Sungurlu ve Alaca ilçelerinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış nedeniyle Delice Çayı taştı, köydeki ahırlar ve tarım arazileri sular altında kaldı. İtfaiye ekipleri su tahliye çalışmalarına başladı.

Çorum'un Sungurlu ilçesine etkili olan kuvvetli sağanak yağış sebebiyle su baskınları meydana geldi.

Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Kula köyünde etkili olan kuvvetli sağanak yağışın ardından Delice Çayı taştı. Çayın taşması sebebiyle köyde su baskınları meydana geldi. Köydeki ahırlarda yaşanan su baskınları vatandaşlara zor anlar yaşattı. Köydeki tarım arazileri de sular altında kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine köye Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, su baskınlarının yaşandığı alanlarda su tahliye çalışmalarına başladı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Sungurlu, 3. Sayfa, İtfaiye, Delice, Tarım, Alaca, Çorum, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çorum'da sağanak yağış sele neden oldu: Delice Çayı taştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay görevden uzaklaştırıldı İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay görevden uzaklaştırıldı
İsrail’den Lübnan’ın Sur kentine saldırı tehdidi: Evlerinizi bir an önce terk edin İsrail'den Lübnan'ın Sur kentine saldırı tehdidi: Evlerinizi bir an önce terk edin
Kolombiya’da iki silahlı grubun çatışması sonucu 50 kişi öldü Kolombiya'da iki silahlı grubun çatışması sonucu 50 kişi öldü
ABD Bender Abbas’a hava saldırısı düzenledi, İran’dan jet misilleme geldi ABD Bender Abbas'a hava saldırısı düzenledi, İran'dan jet misilleme geldi
Çin’de katliam gibi kaza 13 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı Çin'de katliam gibi kaza! 13 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
Özel, Bahçeli ile telefon görüşmesinin detaylarını açıkladı: Çok ıslandın sağlığına dikkat et Özel, Bahçeli ile telefon görüşmesinin detaylarını açıkladı: Çok ıslandın sağlığına dikkat et

21:13
Gelecek sezona yetişecek Ankara yeni stadına kavuşuyor
Gelecek sezona yetişecek! Ankara yeni stadına kavuşuyor
21:00
Aziz Yıldırım’ın Vedat Muriqi’den sonra anlaştığı diğer forvet de belli oldu
Aziz Yıldırım'ın Vedat Muriqi'den sonra anlaştığı diğer forvet de belli oldu
20:29
Dereye giren Ahmet, hayatını kaybetti
Dereye giren Ahmet, hayatını kaybetti
20:10
“Makam aracı“ tartışmasında Özel’den zehir zemberek sözler: Kılavuzu karga olanın...
"Makam aracı" tartışmasında Özel'den zehir zemberek sözler: Kılavuzu karga olanın...
19:52
Tokat’ta elektrikli bisikletle Kelkit Çayına düşen 4 gençten 2’si kayıp
Tokat'ta elektrikli bisikletle Kelkit Çayına düşen 4 gençten 2'si kayıp
19:39
Kılıçdaroğlu’nun, “Talimatım olmadan grup toplantısı yapılmayacak“ yazısına Özgür Özel’den yanıt geldi
Kılıçdaroğlu'nun, "Talimatım olmadan grup toplantısı yapılmayacak" yazısına Özgür Özel'den yanıt geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2026 22:13:37. #7.13#
SON DAKİKA: Çorum'da sağanak yağış sele neden oldu: Delice Çayı taştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.