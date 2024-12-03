Çorum\'da Şok Denetim: 15 Aranan Yakalandı

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Çorum'da polis ekipleri tarafından yapılan şok denetimde, aranan 15 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, il merkezi ve ilçelerde eş zamanlı şok denetim gerçekleştirildi. 40 ekip ve 84 personelin katılımı ile gerçekleştirilen denetimlerde 'silahla tehdit', 'hırsızlık', 'dolandırıcılık', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak', 'bilişim sistemlerinin kullanması suretiyle hırsızlık' başta olmak üzere çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası cezası olan ve yakalama kararı bulunan 15 şahıs yakalandı.

Şahıslar işlemleri için, polis ekipleri tarafından polis merkezlerine götürüldü. - ÇORUM