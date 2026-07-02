Çorum\'da Şüpheli Valiz Patlatıldı

Çorum'da Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki şüpheli valiz fünyeyle patlatıldı. Daha sonra kontrol edilen valizden kıyafetler çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin bahçesinde sahipsiz valizi fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine terminale sevk edilen polis ekipleri tarafından güvenlik önlemi alınarak, vatandaşlar bölgeden uzaklaştırıldı. Daha sonra bomba imha uzmanları tarafından valiz fünyeyle kontrollü olarak patlatıldı. Yapılan kontrolde valizden kıyafetler ve kişisel eşyalar çıktı. - ÇORUM