Çorum'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı - Son Dakika
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Çorum'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı

Çorum\'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı

Çorum'un İskilip ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 13 işçi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

25.08.2024 20:51
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Çorum'un İskilip ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 13 işçi yaralandı.

Kaza, Çorum-İskilip karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İskilip ilçesinden Çorum istikametine seyir halinde bulunan ve mevsimlik tarım işçilerini taşıyan F.A.'nın (30) kullandığı 23 ACN 555 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ve 12 işçi yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İskilip Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorum'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı - Son Dakika

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