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Çorum'da tır devrildi, sürücü yaralandı - Son Dakika
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Çorum'da tır devrildi, sürücü yaralandı

Çorum'un Budakören köyü yakınlarında meydana gelen kazada, hayvan yemi yüklü tır sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Sürücü, kaza sonucunda yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Çorum\'da tır devrildi, sürücü yaralandı
25.12.2023 - 14:50,
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Çorum'da sürücüsünün kontrolünden çıkan tır devrildi. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

Kaza, Çorum merkeze bağlı Budakören köyü yakınlardaki köprübaşında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaca'dan Çorum istikametine giden Kamil Ö. (68) yönetimdeki 19 LL 359 plakalı hayvan yemi yüklü tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Sürüklenmeye başlayan tır, yol kenarındaki istinat duvarına çarparak durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis ve 112 Sağlık ekibi sevk edildi. Kazada tır içerisinde sıkışan sürücü, çevredeki vatandaşlar tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarılıp olay yerine gelen ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA
YORUMLAR

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