Çorum'da tıra arkadan çarpan panelvanın sürücüsü kazada öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Çorum'da tıra arkadan çarpan panelvanın sürücüsü kazada öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da Samsun-Çorum kara yolunda meydana gelen kazada, tıra arkadan çarpan panelvanın sürücüsü yaşamını yitirdi. Sürücünün cenazesi Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çorum'da meydana gelen kazada tıra arkadan çarpan panelvan aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Samsun-Çorum kara yolunda Hasan Basri Teke (39) yönetimindeki 55 AVA 998 plakalı panelvan araç, aynı istikamette seyir halinde olan K.Y. idaresindeki 16 CCN 797 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada sürücü Teke hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından Teke'nin cenazesi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Hitit ÜniversitesiOtomobilİnceleme3. SayfaSamsunGüncelÇorumSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şamil Tayyar’dan Muğla Valisi İdris Akbıyık’a sert sözler: Cevap vermek zorundasınız Vali Bey Şamil Tayyar'dan Muğla Valisi İdris Akbıyık'a sert sözler: Cevap vermek zorundasınız Vali Bey
Canlı yayında küstah Türkiye sözleri: Sahada anlayacakları şekilde karşılık veririz Canlı yayında küstah Türkiye sözleri: Sahada anlayacakları şekilde karşılık veririz
Elektrikte devlet desteği düşürüldü 6,5 milyon aboneye zam göründü Elektrikte devlet desteği düşürüldü! 6,5 milyon aboneye zam göründü
Ekim bitmeden kış bastırdı Kar yolları kapladı, araçlar yolda kaldı Ekim bitmeden kış bastırdı! Kar yolları kapladı, araçlar yolda kaldı
Fenerbahçe’de Asensio depremi Taraftarlar şokta Fenerbahçe'de Asensio depremi! Taraftarlar şokta
Sinem Dedetaş’ın dudağının kenarındaki kızarıklığın nedeni belli oldu Sinem Dedetaş'ın dudağının kenarındaki kızarıklığın nedeni belli oldu
19:50
Türk Devletleri Teşkilatı Ankara Zirvesi’nde tarihi kararlar: Türk dünyası “Türk Yüzyılı“ için tek yürek oldu
Türk Devletleri Teşkilatı Ankara Zirvesi'nde tarihi kararlar: Türk dünyası "Türk Yüzyılı" için tek yürek oldu
19:30
Bakan Gürlek açıkladı 4 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı
Bakan Gürlek açıkladı! 4 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı
19:25
Fenerbahçe Tarfin, Dwight Powell’ı kadrosuna kattı
Fenerbahçe Tarfin, Dwight Powell'ı kadrosuna kattı
19:03
Canlı anlatım: Maçta ilk gol geldi
Canlı anlatım: Maçta ilk gol geldi
18:58
Milletvekili Ertuğrul Kaya, DEVA Partisi’nden istifa etti
Milletvekili Ertuğrul Kaya, DEVA Partisi'nden istifa etti
16:43
Boşandığı eşini öldürdükten sonra intihar eden adamın cebinden not çıktı
Boşandığı eşini öldürdükten sonra intihar eden adamın cebinden not çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2026 20:20:46. #.0.3#
SON DAKİKA: Çorum'da tıra arkadan çarpan panelvanın sürücüsü kazada öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android