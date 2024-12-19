Çorum\'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

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Çorum'da iki aracın çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara- Samsun karayolu Yaydiğin kavşağında meydana geldiEdinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan A.T. idaresindeki 55 GS 117 plakalı otomobil ile aynı istikamette seyir halinde olan 06 CCL 704 plakalı araç çarpıştı. Kazada 06 CCL 704 plakalı araçta bulunan A.A. (33) yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Erol Olçok Eğitim be Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM