Çorum'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

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Çorum'un Alaca ilçesinde cip ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Alaca- Yozgat karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çorum'dan Yozgat istikametine seyir halinde olan Hamit K. idaresindeki 34 EHH 988 minibüs ve Mehmet Ş. idaresindeki 06 TC 858 plakalı cip Zile Kavşağında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs kavşak içerisinde devrilirken cip ise refüje çıktı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiyenin yanı sıra sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada cipte bulunan Benlihan Ş., Hamdi Ş. ve Selma Ş. yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM