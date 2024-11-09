Çorum\'da Trafik Kazası: 9 Yaralı

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Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Salman köyü yakınlarında iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Kaza, Sungurlu- Boğazkale karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Taner K. yönetimindeki 35 AOU 473 plakalı otomobil ile Murat K. (43) yönetimindeki 06 ABN 63 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda bulundukları yerden kurtarıldı. Kazada her iki otomobil sürücüsü ile otomobillerde yolcu olarak bulunan Rümeysa K. (4), Büşra Nur K. (10), Abdullah K. (12), Mustafa K. (13), Sevim K. (44), Feyzullah A. (56) ve Başal K. (62) yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM