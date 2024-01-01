Çorum\'da uygulama noktasında yakalanan şahısın üstünden kesici alet ve sentetik ecza ele geçirildi

Çorum'da uygulama noktasından yaya halde kaçmaya çalışan şahısın üstünden bir adet satır diye tabir edilen kesici alet ve sentetik ecza ele geçirildi.

Çorum polisi yeni yılda kentte huzur ve asayişin sağlanması adına yaptığı denetimlerle adeta kuş uçurtmadı. Yılbaşı tedbirleri kapsamında Ata Caddesi üzerinde yapılan şok uygulamada, çarşı mahalle bekçilerinin GBT kontrolünden kaçan bir şahıs, kovalamaca sonucu yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada bir adet satır diye tabir edilen kesici alet ve sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Olay yerinde gözaltına alınan şahıs ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. - ÇORUM