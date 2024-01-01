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Çorum'da uygulama noktasında yakalanan şahısın üstünden kesici alet ve sentetik ecza ele geçirildi - Son Dakika
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Çorum'da uygulama noktasında yakalanan şahısın üstünden kesici alet ve sentetik ecza ele geçirildi

Çorum polisi, yeni yılda kentte huzur ve asayişin sağlanması adına yapılan denetimlerde, Ata Caddesi üzerinde yapılan şok uygulamada, GBT kontrolünden kaçan bir şahıs yakalandı. Şahsın üstünde yapılan aramada bir adet kesici alet ve sentetik ecza maddesi bulundu. Gözaltına alınan şahıs ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Çorum\'da uygulama noktasında yakalanan şahısın üstünden kesici alet ve sentetik ecza ele geçirildi
01.01.2024 - 04:03,
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Çorum'da uygulama noktasından yaya halde kaçmaya çalışan şahısın üstünden bir adet satır diye tabir edilen kesici alet ve sentetik ecza ele geçirildi.

Çorum polisi yeni yılda kentte huzur ve asayişin sağlanması adına yaptığı denetimlerle adeta kuş uçurtmadı. Yılbaşı tedbirleri kapsamında Ata Caddesi üzerinde yapılan şok uygulamada, çarşı mahalle bekçilerinin GBT kontrolünden kaçan bir şahıs, kovalamaca sonucu yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada bir adet satır diye tabir edilen kesici alet ve sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Olay yerinde gözaltına alınan şahıs ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. - ÇORUM

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Çorum, Güvenlik, Kaçakçılık, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çorum'da uygulama noktasında yakalanan şahısın üstünden kesici alet ve sentetik ecza ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çorum'da uygulama noktasında yakalanan şahısın üstünden kesici alet ve sentetik ecza ele geçirildi - Son Dakika
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