Çorum\'da Yan Bakma Tartışmasında Bıçaklanan Çocuk Ağır Yaralandı

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Çorum'da "yan bakma" meselesi yüzünden çıkan tartışmada bıçaklanan çocuk ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Buharevler Mahallesi Mustafa Kemal Ortaokulu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.E.A.(17) ile M.Ç.(17) okul önünde "yan baktın" meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Ç., üzerinde bulundurduğu bıçakla H.A.E.'yi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak ağır yaralanan genç olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın şüphelisi Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince suç aleti bıçakla yakalanarak gözaltına alındı. Yaralı H.A.E.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. - ÇORUM