Çorum'daki Doğal Gaz Patlaması Sonrasında Vali'den Açıklamalar - Son Dakika
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Çorum'daki Doğal Gaz Patlaması Sonrasında Vali'den Açıklamalar

Çorum\'daki Doğal Gaz Patlaması Sonrasında Vali\'den Açıklamalar

Çorum Valisi Ali Çalgan, 3 Kasım'da meydana gelen doğal gaz patlaması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Patlamada bir kişi ölmüş, 33 kişi yaralanmıştı. Vali, bakanlıklar tarafından gönderilecek yardımlarla mağduriyetlerin giderileceğini belirtti.

13.11.2024 21:46  Güncelleme: 21:48
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Çorum'da meydana gelen doğal gaz patlaması ile ilgili açıklama yapan Çorum Valisi Ali Çalgan, "Bakanlığımız Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca bir para ilimize gönderilecek. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Genel Müdürlüğünce belli bir miktar para gönderilmesini bekliyoruz. Bunların gelmesi halinde ortada önemli bir mağduriyetin kalmayacağını değerlendiriyorum" dedi.

Çorum Valisi Ali Çalgan, 3 Kasım'da Çorum'daki bir apartmanda meydana gelen ve 1 kişinin ölümüne, 33 kişinin yaralanmasına sebep olan doğal gaz patlaması ile ilgili açıklama yaptı. 15 ev ve 12 iş yerinin etkilendiği patlamada vatandaşların yaralarının sarılacağını belirten Vali Çalgan, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Genel Müdürlüğü tarafından gönderilecek paralarla mağduriyetlerin giderileceğini kaydetti.

Vali Çalgan şu ifadelere yer verdi:

"3 Kasım'da şehrimizde bir patlama yaşadık. 16 mesken, 12 iş yeri. Tamamen kullanılmaz hale geldi. Bir hemşehrimizi kaybettik. Ona Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Bütün hemşehrilerime de bu vesileyle geçmiş olsun, dileklerimi iletiyorum. Sonrasında sizlerle yaptığımız görüşmelerde yaraların sarılacağı, devletimizin kimseyi mağdur etmeyeceğini söylemiştik. Şükürler olsun, aynı noktadayız, iyi haberler alıyoruz. Patlamayı engellemek mümkün müydü, bilmiyorum ama patlamadan sonra yapılması gereken ne varsa yapıldı. Bir kısım hemşehrilerimiz yakınlarının yanına gitti, diğerlerini biz valilik olarak Turizm Otelcilik ve Uygulama Otelemizde, belediyemiz misafirhanelerinde misafir ettik. Derhal, zarar, hasar tespiti çalışmalarına başladık. Bu hasarın giderilmesi, vatandaşlarımızın bu mağduriyetten kurtulması için nereyle nasıl bir diyalog içinde olmamız gerekiyorsa o diyalogları gerçekleştirdik, kararları aldık, yazılarımızı yazdık. Bu yazdığımız yazıların Ankara'da takibini sayın milletvekillerimizin yaptığını belirtmek isterim. Bakanlığımız Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca bir para ilimize gönderilecek. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Genel Müdürlüğünce belli bir miktar para gönderilmesini bekliyoruz. Bunların gelmesi halinde ortada önemli bir mağduriyetin kalmayacağını değerlendiriyorum." - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorum'daki Doğal Gaz Patlaması Sonrasında Vali'den Açıklamalar - Son Dakika

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