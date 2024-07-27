Çorum İskilip'te Traktör Devrildi: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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Çorum İskilip'te Traktör Devrildi: Sürücü Yaralandı

Çorum İskilip\'te Traktör Devrildi: Sürücü Yaralandı

Çorum'un İskilip ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir traktör devrildi ve sürücü yaralandı. Kazanın ardından sürücü, sağlık ekipleri tarafından müdahale edildikten sonra hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

27.07.2024 15:56
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Çorum'un İskilip ilçesinde kontrolden çıkan traktörün devrilmesi neticesinde meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Kaza, Sanayi Sitesi yolunda meydana geldi. edinilen bilgilere göre, MT. yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü İskilip Devlet Hastanesi'ne Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorum İskilip'te Traktör Devrildi: Sürücü Yaralandı - Son Dakika

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