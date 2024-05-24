Çorum'un Alaca ilçesinde ahırdan kaçan kurbanlık ortalığı birbirine kattı - Son Dakika
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Çorum'un Alaca ilçesinde ahırdan kaçan kurbanlık ortalığı birbirine kattı

Çorum\'un Alaca ilçesinde ahırdan kaçan kurbanlık ortalığı birbirine kattı

Çorum'un Alaca ilçesinde bir ahırda bulunan kurbanlık sahibinin elinden kaçarak TOKİ konutlarının bulunduğu bahçeye girdi. Buradan da kaçan hırçın boğa Alaca deresine atladı. İtfaiye ekipleri tarafından dereden kurtarılan boğa sahiplerine teslim edildi.

24.05.2024 00:58
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Çorum'un Alaca ilçesinde ahırdan kaçan kurbanlık ortalığı birbirine kattı.

Edinilen bilgiye göre, Denizhan Mahallesi'nde bir ahırda bulunan kurbanlık sahibinin elinden kaçtı. Kendisini durdurmak isteyen kurbanlık daha sonra TOKİ konutlarının bulunduğu bahçeye girdi. Buradan da kaçan hırçın boğa Alaca deresine atladı. Derenin içinde mahsur kalan boğanın kurtarılması için sahipleri itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye ekipleri yönlendirildi. İğne ile uyuşturulan boğa daha sonra itfaiye ekipleri tarafından dereden kurtarılarak sahiplerine teslim edildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorum'un Alaca ilçesinde ahırdan kaçan kurbanlık ortalığı birbirine kattı - Son Dakika

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