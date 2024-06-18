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Çorum'un Alaca ilçesinde nefes borusuna yiyecek kaçan engelli genç hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte Veli Çayırı Mesire Alanı'na giden M.K. (20) yemek yediği sırada nefes borusuna yiyecek kaçtı. Yakınları tarafından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz genç, Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi. - ÇORUM