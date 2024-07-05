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Çorum'un Osmancık ilçesinde sağanak ve dolu yağışı etkili oldu.

İlçede öğleden sonra etkili olan sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olurken bazı bölgelerde ise ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Çiftlikler Mahallesinde sera naylonlarını delen ceviz büyüklüğündeki dolu, ağaç yapraklarını ve cevizleri de yere serdi. Bazı dolu tanelerinin ise cevizden de büyük olduğu görüldü. - ÇORUM