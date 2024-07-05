Çorum\'un Sungurlu ilçesinde eski futbolcu kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

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Çorum'un Sungurlu ilçesinde eski futbolcu Sinan Tür, halı sahada geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Sungurluspor futbol takımında uzun yıllar oynayan Sinan Tür, arkadaşlarıyla halı sahada maç yaparken fenalaştı. Arkadaşları tarafından Sungurlu Devlet Hastanesi'ne götürülen Tür, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Tür'ün ilk belirlemelere kalp krizi geçirdiği öğrenildi. - ÇORUM