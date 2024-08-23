Çorum\'un Sungurlu ilçesinde otomobil tırın altına girdi: 4 yaralı

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Çorum'un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin tırın altına girdiği kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Sungurlu-Çorum karayolu 6. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Erol V. (49) yönetimindeki otomobil, Sungurlu'dan Çorum istikametine seyir halinde iken yağışlı hava nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı şeritte seyreden tırın altına girdi. Kazada sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Nurten V. (44), Sümeyye D. (25) ve Merve V. (13) yaralandı. Yaralılar Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Çorum-Sungurlu karayolu trafiğe kapandı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM