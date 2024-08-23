Çorum'un Sungurlu ilçesinde otomobil tırın altına girdi: 4 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Çorum'un Sungurlu ilçesinde otomobil tırın altına girdi: 4 yaralı

Çorum\'un Sungurlu ilçesinde otomobil tırın altına girdi: 4 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan bir otomobil, tırın altına girdi ve 4 kişi yaralandı. Kazanın nedeni yağışlı hava ve sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi olarak belirlendi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı. Soruşturma devam ediyor.

23.08.2024 19:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin tırın altına girdiği kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Sungurlu-Çorum karayolu 6. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Erol V. (49) yönetimindeki otomobil, Sungurlu'dan Çorum istikametine seyir halinde iken yağışlı hava nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı şeritte seyreden tırın altına girdi. Kazada sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Nurten V. (44), Sümeyye D. (25) ve Merve V. (13) yaralandı. Yaralılar Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Çorum-Sungurlu karayolu trafiğe kapandı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Sungurlu, 3-sayfa, trafik, Soruşturma, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çorum'un Sungurlu ilçesinde otomobil tırın altına girdi: 4 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:46 İletişim Başkanlığı paylaştı İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler İletişim Başkanlığı paylaştı! İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler
21:26 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil
19:49 İsrail savaş uçakları Lübnan’ı vurdu Çok sayıda ölü var İsrail savaş uçakları Lübnan'ı vurdu! Çok sayıda ölü var
19:09 Ankara’da başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk hastanelik oldu Ankara'da başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk hastanelik oldu
18:47 Bakanlık, İstanbul Vaniköy’deki kaçak villa hakkında suç duyurusunda bulundu Bakanlık, İstanbul Vaniköy'deki kaçak villa hakkında suç duyurusunda bulundu
10:53 Nepal’de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu 14 kişi öldü Nepal'de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu! 14 kişi öldü
10:48 Bomba iddia Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek Bomba iddia! Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek
10:31 Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı! 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi
10:29 Maça damga vurmuştu Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray’a neden penaltı verdiğini açıkladı Maça damga vurmuştu! Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray'a neden penaltı verdiğini açıkladı
10:24 Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti
10:02 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2024 00:42:30. #1.13#
SON DAKİKA: Çorum'un Sungurlu ilçesinde otomobil tırın altına girdi: 4 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement