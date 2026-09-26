D-100 Bolu Dağı çıkışında otomobil traktörle çarpıştı, otomobildeki 2 kişi yaralandı

D-100 Bolu Dağı çıkışında otomobil traktörle çarpıştı, otomobildeki 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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D-100 Karayolu Bolu Dağı çıkışındaki Darıyeri Sapağı mevkiinde otomobil ile traktör çarpıştı, otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
D-100 Karayolu Bolu Dağı çıkışında otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, D-100 Karayolu Darıyeri Sapağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Düzce istikametinden Bolu istikametine seyreden S.B. idaresindeki 14 EZ 181 plakalı otomobil, önünde seyreden çekme belgeli plakasız C.K. idaresindeki traktörle çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan N.B. ve M.B. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine, sağlık, polis ve Kaynaşlı Belediyesi İtfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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