D-100'de feci kaza... Otomobil tıra ok gibi saplandı: 1 ölü - Son Dakika
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D-100'de feci kaza... Otomobil tıra ok gibi saplandı: 1 ölü

Sakarya'nın Hendek ilçesinde D-100 karayolunda meydana gelen kazada, otomobil tıra çarptı ve 21 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, tırın sürücüsü gözaltına alındı.

20.08.2024 21:58
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D-100'de feci kaza... Otomobil tıra ok gibi saplandı: 1 ölü

Metrelerce sürüklenen otomobil, tırın dorsesinin altına girdi

Hurdaya dönen otomobil 21 yaşındaki gence mezar oldu

SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesi D-100 karayolunda kontrolden çıkan otomobil arızalandığı için yan yola park edildiği öne sürülen tıra ok gibi saplandı. Kazada hurdaya dönen otomobilin 21 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti. Park halindeki tırın sürücüsü ise gözaltına alındı.

Kaza, D-100 karayolu Sakarya Caddesi Adapazarı istikametinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ömer Atmaca idaresindeki 54 AIP 712 plakalı Hyundai marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak metrelerce sürüklendikten sonra arızalanması neticesinde yan yola park edildiği öne sürülen O.K. idaresindeki 67 UB 908 plakalı tıra adeta ok gibi saplandı. Meydana gelen kazada hurdaya dönerek tavanı adeta yok olan otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce yapılan inceleme sonrasında talihsiz gencin cansız bedenin hastane morguna kaldırıldı. Park halindeki tırın sürücüsü ise gözaltına alındı. Sakarya Arama Kurtarma ekiplerinin de destek verdiği kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa D-100'de feci kaza... Otomobil tıra ok gibi saplandı: 1 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: D-100'de feci kaza... Otomobil tıra ok gibi saplandı: 1 ölü - Son Dakika
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