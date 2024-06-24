Dağıstan'da Sinagog, Kilise ve Polis Kontrol Noktasına Saldırı: 15 Polis ve 1 Papaz Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Dağıstan'da Sinagog, Kilise ve Polis Kontrol Noktasına Saldırı: 15 Polis ve 1 Papaz Hayatını Kaybetti

Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde bir sinagog, iki kilise ve bir polis kontrol noktasına düzenlenen saldırılarda 15 polis ile biri papaz 4 kişi öldürüldü. Saldırılarla ilgili soruşturma devam ediyor ve 6 saldırgan etkisiz hale getirildi.

24.06.2024 14:41
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Rusya'ya bağlı Dağıstan'da bir sinagog, iki kilise ve bir polis kontrol noktasına düzenlenen saldırılarda 15 polis ile biri papaz 4 kişi öldürüldü.

Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde bir sinagog, iki kilise ve bir polis kontrol noktasına düzenlenen eş zamanlı terör saldırılarına ilişkin soruşturma devam ediyor. Rusya Soruşturma Komitesi saldırılarda 15 polis ve 4 kişinin öldürüldüğünü duyurdu. Hayatını kaybedenler arasında Ortodoks kilisesinin papazı 66 yaşındaki Nikolai Kotelnikov'in de yer aldığı belirtildi.

Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde dün 18.00 sıralarında Derbent kentinde kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından bir Ortodoks kilisesi ve sinagoga saldırı düzenlenmişti. Saldırıya uğrayan kilisede yangın çıkarken, Mahaçkale kentinde ise bir polis noktasına ve bir kiliseye ateş açılmış, polis ve saldırganlar arasında çatışma yaşanmıştı. Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, saldırganların yakalanması için açılan terör soruşturması kapsamında 6 saldırgan etkisiz hale getirildi. - DAĞISTAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Dağıstan'da Sinagog, Kilise ve Polis Kontrol Noktasına Saldırı: 15 Polis ve 1 Papaz Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dağıstan'da Sinagog, Kilise ve Polis Kontrol Noktasına Saldırı: 15 Polis ve 1 Papaz Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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