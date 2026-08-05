Dalaman'da Hapis Cezalı Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dalaman'da Hapis Cezalı Hükümlü Yakalandı

Dalaman\'da Hapis Cezalı Hükümlü Yakalandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hollanda'dan gelen M.G., Dalaman Havalimanı'nda 22 yıl 2 ay hapis cezasıyla yakalandı.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde, hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş 22 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü, Hollanda'dan gelerek yurda giriş yaptığı Dalaman Havalimanı'nda polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Dalaman Havalimanı Şube Müdürlüğü ekiplerince Dalaman Havalimanı Dış Hatlar Gelen Yolcu Salonu'nda gerçekleştirilen kontroller sırasında Hollanda'dan Türkiye'ye gelen M.G. isimli şahıs üzerinde inceleme yapıldı. Yapılan sorgulamada M.G.'nin, Gaziantep 3. Ağır Ceza Mahkemesince "kasten yaralama", Gaziantep 22. Asliye Ceza Mahkemesince "basit yaralama", Gaziantep Asliye Ceza İlamat Masasınca "adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık" ile "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" ve Gaziantep Ağır Ceza İlamat Masasınca "kasten öldürme" suçlarından hakkında kesinleşmiş toplam 22 yıl 2 ay hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Hollanda, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dalaman'da Hapis Cezalı Hükümlü Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antarktika’daki Kan Şelalesi yakınlarında ökaryot canlıların izlerine rastlandı Antarktika'daki Kan Şelalesi yakınlarında ökaryot canlıların izlerine rastlandı
Yeniden Refah Partisi, çerçeve yasaya destek vermeyeceğini açıkladı Yeniden Refah Partisi, çerçeve yasaya destek vermeyeceğini açıkladı
Ankara’da köye inen kurtlar 15 koyunu telef etti Ankara'da köye inen kurtlar 15 koyunu telef etti
Fethiye’de tekne su aldı: 100 yolcu tahliye edildi Fethiye'de tekne su aldı: 100 yolcu tahliye edildi
Şirinevler’de metrobüsün çarptığı kadın yaralandı Şirinevler’de metrobüsün çarptığı kadın yaralandı
Acun Ilıcalı’dan rekor transfer Acun Ilıcalı'dan rekor transfer

19:48
Fenerbahçe’nin Sturm Graz maçı 11’i belli oldu
Fenerbahçe'nin Sturm Graz maçı 11'i belli oldu
19:29
ABD, İran Devrim Muhafızları bağlantılı Irak’a ait hava yolu şirketini yaptırım listesinden çıkardı
ABD, İran Devrim Muhafızları bağlantılı Irak'a ait hava yolu şirketini yaptırım listesinden çıkardı
19:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çerçeve yasa paylaşımı: Milli birlik ve beraberliğimizi perçinleyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çerçeve yasa paylaşımı: Milli birlik ve beraberliğimizi perçinleyecek
18:55
MHP’li Feti Yıldız’dan Selahattin Demirtaş sorusuna dikkat çeken yanıt: Bekleyin
MHP'li Feti Yıldız'dan Selahattin Demirtaş sorusuna dikkat çeken yanıt: Bekleyin
17:49
Victor Osimhen’i transferde şoke edecek gelişme
Victor Osimhen'i transferde şoke edecek gelişme
16:15
AK Partili Güler sinyali verdi Öcalan’ın çalışma koşullarına ve ziyaretlerine ilişkin düzenleme yapılabilir
AK Partili Güler sinyali verdi! Öcalan'ın çalışma koşullarına ve ziyaretlerine ilişkin düzenleme yapılabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2026 19:52:12. #7.13#
SON DAKİKA: Dalaman'da Hapis Cezalı Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.