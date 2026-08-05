Dalaman\'da Hapis Cezalı Hükümlü Yakalandı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde, hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş 22 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü, Hollanda'dan gelerek yurda giriş yaptığı Dalaman Havalimanı'nda polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Dalaman Havalimanı Şube Müdürlüğü ekiplerince Dalaman Havalimanı Dış Hatlar Gelen Yolcu Salonu'nda gerçekleştirilen kontroller sırasında Hollanda'dan Türkiye'ye gelen M.G. isimli şahıs üzerinde inceleme yapıldı. Yapılan sorgulamada M.G.'nin, Gaziantep 3. Ağır Ceza Mahkemesince "kasten yaralama", Gaziantep 22. Asliye Ceza Mahkemesince "basit yaralama", Gaziantep Asliye Ceza İlamat Masasınca "adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık" ile "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" ve Gaziantep Ağır Ceza İlamat Masasınca "kasten öldürme" suçlarından hakkında kesinleşmiş toplam 22 yıl 2 ay hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.