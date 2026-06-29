Dalaman\'da Orman Yangını Kısa Sürede Söndürüldü

Muğla'nın Dalaman ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, Dalaman ilçesi Elcik Mahallesi yakınlarında saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. Alevleri fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye orman ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, alevlere müdahale etti. Ekiplerin hızlı müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. - MUĞLA