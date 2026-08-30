Dana Kuyruğu Kesildi: Komşu Şikayet Edildi - Son Dakika
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Dana Kuyruğu Kesildi: Komşu Şikayet Edildi

Dana Kuyruğu Kesildi: Komşu Şikayet Edildi
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Kaynarca'da bir komşunun, bahçesine giren danasının kuyruğunu baltayla kestiği iddia edildi.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde bahçesine giren komşusunun danasının kuyruğunu baltayla kestiği öne sürülen şahıs hakkında şikayette bulunuldu. Şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Olay, Kaynarca ilçesi Şeyhtımarı Mahallesi Muharremler Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre Faike Ayder'e ait dana, komşusu S.U.'nun bahçesine girdi. Duruma tepki gösteren S.U., bahçeye giren dananın kuyruğunu komşulardan ödünç aldığı baltayla kestiği iddia edildi. Olaydan habersiz şekilde ahıra giren Ayder, danasının kanlar içerisinde yerde yattığını görünce durumu yetkililere bildirdi. Kaynarca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla alakalı adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

"Danamı kesmek için almış baltayı"

Dananın sahibi Faike Ayder, ineklerini sulamak için girdiği ahırda danasını kanlar içinde bulduğu anları anlatırken, "Bugün tarlaya gitmiştim, tarladan döndüğümde ineklerimi suyunu verirken danama baktığımda kuyruğunun koptuğunu gördüm. Etine de vurmuş. Bundan bir hafta önce S.U. bana 'ben bu hayvanı öldüreceğim' dedi. Hayvan yonca tarlasına girmiş. Hayvanın kuyruğunu kesmiş. Her tarafı kan içinde, kuyruğu yok. Eti de kan içinde. Ben her yeri aradım. Kızımı, muhtarı, jandarmayı aradım. 'Dana ölüyor' dedim. Yonca tarlasına girdi diye komşularıma gidip balta sormuş. Bir komşu vermiş, ona demiş ki 'senin baltan küçük'. Başka bir komşuya gitmiş ona kümese gideceğini ve baltanın orada lazım olacağını söyleyip balta istemiş. Danamı kesmek için almış baltayı. S.U., beni bir hafta önce tehdit etti. Bugün de yapacağını yapmış" dedi.

"'Bu balta olmaz, işimi görmez' dedi"

S.U.'nun balta isteği komşulardan birisi olan Selma Çalık ise, "Komşumuz geldi bize balta sordu. Bende baltayı verdim ama 'bu balta olmaz, işimi görmez' dedi. Yukarıdaki komşulara gitti. Başka bir komşudan almış baltayı" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dana Kuyruğu Kesildi: Komşu Şikayet Edildi - Son Dakika

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