Dar sokakta hatalı park çilesi: Otobüsler kuyruk oluşturdu - Son Dakika
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Dar sokakta hatalı park çilesi: Otobüsler kuyruk oluşturdu

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde dar sokakta hatalı park eden otomobil, belediye otobüslerini sıraya dizdi. Sokakta trafik kuyruğu yaşanırken otobüslerde bekleyen vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

26.02.2024 16:05  Güncelleme: 16:11
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Dar sokakta hatalı park çilesi: Otobüsler kuyruk oluşturdu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde dar sokakta hatalı park eden otomobil, belediye otobüslerini sıraya dizdi. Sokakta trafik kuyruğu yaşanırken otobüslerde bekleyen vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Olay, Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'nın Ertuğrul Mahallesi'nde bulunan Güneş Sokak'ta meydana geldi. Tekirdağ'da hatalı park edilen bir otomobil, halk otobüslerin yoğun geçiş güzergahı üzerindeki sokakta trafiği kitledi. Caddede onlarca halk otobüsü ve otomobil kuyruk oluştururken, otobüste bekleyen yolcular sokağa dökülerek hatalı park eden aracın otomobilin sürücüsüne isyan etti. Halk otobüsü şoförleri de araçlardan inip durumu polise bildirerek hatalı park eden aracın başında mola verdi.

Vatandaşlar, aracı dar alanda park eden sürücüye tepki gösterdi.

Uzun bir bekleyişten sonra otomobilin sürücüsü, aracına binerek hızlıca gözlerden kaybolurken, tıkanan trafik ise normale döndü ve otobüslerdeki yolcular da rahat bir nefes aldı.

Dar sokakta hatalı park çilesi: Otobüsler kuyruk oluşturdu
Kaynak: İHA

Tekirdağ, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Dar sokakta hatalı park çilesi: Otobüsler kuyruk oluşturdu - Son Dakika

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