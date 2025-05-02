Darende'de Aniden Bastıran Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
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Darende'de Aniden Bastıran Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi

Darende\'de Aniden Bastıran Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi

Darende'de sağanak yağmur doluya dönüştü; sebze hali göle döndü, yollar kapandı, esnaf zor durumda.

02.05.2025 16:56
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Malatya'nın Darende ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış ve dolu, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışlar sebze halini göle çevirirken, dolu nedeniyle kaldırımlar beyaza büründü.

Malatya'da bir süredir etkili olan sağanak yağış, Darende ilçesinde doluya dönüştü. Aniden bastıran yağışla birlikte ilçe merkezi ve çevresinde günlük hayat durma noktasına geldi. Özellikle sebze halinde su birikintileri oluştu, esnaf zor anlar yaşadı. Dolu nedeniyle bazı yollar geçici olarak kapandı, vatandaşlar korunmak için kapalı alanlara sığındı. Kaldırımlar ise kısa sürede beyaza büründü.

Meteoroloji yetkilileri, bölgede aralıklarla devam eden sağanak ve dolu yağışlarının bir süre daha etkili olmasının beklendiğini açıkladı. Vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Darende'de Aniden Bastıran Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika

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