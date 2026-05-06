Darende\'de Kalp Krizi Geçiren Hasta Hava Ambulansıyla Sevk Edildi

Malatya'nın Darende ilçesinde kalp krizi geçiren bir hasta, hava ambulansı ile Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, 75 yaşındaki B.K. aniden rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen hastaya ilk müdahale Darende Devlet Hastanesi'nde yapıldı. Hastanın durumunun ciddi olması nedeniyle hava ambulansı talep edildi.
Kısa sürede ilçeye ulaşan hava ambulansı, hastayı alarak Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk etti. - MALATYA
