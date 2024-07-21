Darende'de otomobil ile çapa motoru çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Darende'de otomobil ile çapa motoru çarpıştı: 1 yaralı

Darende\'de otomobil ile çapa motoru çarpıştı: 1 yaralı

Malatya'nın Darende ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde meydana gelen kazada, bir otomobil ile çapa motoru çarpıştı. Kazada çapa motoru sürücüsü yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

21.07.2024 14:49
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Malatya'nın Darende ilçesinde otomobil ile çapa motorunun karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Darende ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiler göre, M. Y. idaresindeki otomobil ile T. G. yönetimindeki kullandığı çapa motoru ile çarpıştı. Kazada, çapa motoru sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı sürücü ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Darende'de otomobil ile çapa motoru çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

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