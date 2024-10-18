Darende\'de Yangın Paniği

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Malatya'nın Darende ilçesinde bir sitede çıkan yangın maddi hasara yol açtı.

Malatya'nın Darende ilçesi Sungur Mahallesi'nde bulunan Rüya Sitesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen yangın, korku dolu anlara neden oldu. Apartmanın 6. katında çıkan yangın, Darende İtfaiye Amirliği ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı.

Ev sahiplerinin misafirlikte olduğu sırada mutfakta başlayan yangın, komşuların dumanı fark etmesi üzerine itfaiyeye haber verilmesiyle büyümeden söndürüldü. Yangın esnasında binadaki diğer dairelere sıçrama tehlikesi önlenirken, mutfakta bulunan eşyalar tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangın, sadece mutfakta maddi hasara yol açarken, diğer odalara alevlerin ulaşması engellendi.

Yetkililer yangının çıkış nedenine dair inceleme başlattı. Şans eseri can kaybının yaşanmadığı olay, mahalle sakinleri arasında kısa süreli paniğe yol açtı. - MALATYA