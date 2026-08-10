Datça\'da Kamp Denetimleri Artırıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde, yaz sezonu ve yangın sezonu nedeniyle ormanlık alanlar ile sahillerde çadır ve karavanlarla yapılan kamp ve konaklamalara yönelik denetimler sıklaştırıldı. Denetimlerde kurallara aykırı şekilde konaklayanlar uyarılarak bulundukları alanlardan uzaklaştırıldı.

Datça'nın yaz aylarında yoğun ilgi gören koy ve sahillerinde kamp hareketliliğinin artması üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Yaka ve Mesudiye mahallelerindeki ormanlık alanlar ve sahillerde gerçekleştirilen kontrollerde, çadır ve karavanlarla konaklayan vatandaşlar denetlendi. Denetimlerin başta Gerence, Kurubük, Palamutbükü ve Ovabükü olmak üzere bölgedeki çeşitli alanlarda gerçekleştirildiği öğrenildi. Yaka Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ile Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin katıldığı çalışmalarda, kamp yapan vatandaşlara konaklama kuralları hakkında bilgilendirme ve uyarılarda bulunuldu.

Yapılan kontrollerde belirlenen kurallara aykırı şekilde kamp ve konaklama yaptığı tespit edilen kişiler, ekipler tarafından uyarıldı. Uyarılara rağmen kurallara uygun olmayan şekilde bölgede bulunanlar ise bulundukları alanlardan uzaklaştırıldı. Denetimlere Motorlu Jandarma Asayiş Timleri de destek verdi. Ekipler, ormanlık alanlar ve sahillerde kamp yapılan noktaları kontrol ederek yangın risklerine karşı vatandaşları uyardı.

Datça İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çadır ve karavanlarla yapılan kamp ve konaklamalara yönelik denetimlerini yangın sezonu boyunca sürdüreceği bildirildi. Denetimlerin karadan ve havadan devam edeceği belirtilirken, vatandaşlardan belirlenen kurallara uymaları istendi.