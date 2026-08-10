AKP'den Üsküdar Belediyesi seçimleri için yargı başvurusu: Divan Başkanı oyları karıştırdığını kabul etti

AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Taha Sarıcaoğlu, Üsküdar Belediye Meclisinde 5 Ağustos'ta gerçekleştirilen başkan vekili seçimine ilişkin iki ayrı suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, seçim işleminin ve meclis kararının iptali ile seçimin yenilenmesi talebiyle idare mahkemesinde de dava açacaklarını bildirdi.

Sarıcaoğlu, Anadolu Adliyesi önünde meclis üyeleri ile birlikte yaptığı açıklamada, seçimin yalnızca meclisteki siyasi grupların değil, Üsküdar'da sandığa yansıyan halk iradesinin de bir tezahürü olduğunu ifade etti.

Meclis üyelerinin iradesinin korunmasının demokrasinin temel gereği olduğunu ancak seçim sürecinde bu iradenin özgür şekilde ortaya çıkmasını gölgeleyen olaylar yaşandığını öne süren Sarıcaoğlu, seçim güvenliği ve gizli oy ilkesi bakımından tartışmalı uygulamaların kamuoyunun gözü önünde gerçekleştiğini söyledi.

Sarıcaoğlu, üçüncü turda 6 CHP'li meclis üyesinin Cumhur İttifakı Başkan Vekili adayı Dündar Ziya Gültekin lehine oy vermesinin ardından seçimin olağan akışına aykırı şekilde ara verildiğini, ara verilmemesi ve seçimin kesintiye uğratılmadan devam etmesi yönündeki taleplerinin karşılık bulmadığını aktardı.

Arada yaşananlara ilişkin konuşan Sarıcaoğlu, "CHP'li meclis üyelerinin kendi grup odalarında adı 'Yeni' fakat uygulamaları ve tavırları eski olan partinin il başkanı tarafından tehdit edildiği ve son turda tercihlerini değiştirmeleri yönünde baskı gördükleri iddia edilmiştir. Nitekim aranın ardından tablo değişmiş, üçüncü tur ile dördüncü tur arasında yaşanan bu değişimin, verilen ara sırasında yaşanan tehdit, şantaj ve baskı iddialarıyla birlikte değerlendirilmesi gerekliliği doğmuştur." ifadelerini kullandı.

“BİR HARFİN GÖRÜNTÜSÜ, EĞRİLİĞİ, TEKRAR YAZILMASI VEYA RAKAMA BENZETİLMESİ, O OYU GEÇERSİZ KILAMAZ”

Sarıcaoğlu, dördüncü turda bazı oy pusulalarının geçerliliği konusunda yaşanan tartışmalara da değinerek, pusulalarda yer alan harf ve işaretlerin farklı şekillerde değerlendirilerek oyların geçersiz sayıldığını dile getirdi.

Bu turda yaşananların ise seçim sürecindeki tartışmaları daha da derinleştirdiğini belirten Sarıcaoğlu, elindeki oy pusulalarını göstererek, "Bu oy pusulasında G harfi 6'ya benzetildi. Bir diğer hukuk garabeti de biraz komik gelecek ama Z harfi T harfine ve 2'ye benzetildi. Yine bir diğer keyfi hareket de adayımız Dündar Ziya Gültekin'e verilen oyda K harfinin belirginleştirilmesi için yapılan çizimi bu oyun geçersiz sayılması için yeterli görülmüştür." diye konuştu.

Oyların tasnifi sırasında Divan Başkanı Ali Aral'ın "Karıştı bu oylar ya. Oyları karıştırdım. Hangisi geçersizdi?" dediğini aktaran Sarıcaoğlu, oyların ve itirazların hangi pusulaya ilişkin olduğu konusunda yaşanan karışıklığın seçimin güvenilirliği açısından ciddi soru işaretleri doğurduğunu söyledi.

Oyların geçerliliğinin yalnızca yönetmelik çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Sarıcaoğlu, söz konusu pusulaların matbu olmadığını ve meclis üyelerinin adayın adını ve soyadını kendi el yazılarıyla yazdığını belirtti.

Sarıcaoğlu, "Yazılan isimden hangi adayın tercih edildiği açıkça anlaşılıyorsa o oy geçerlidir. Bir harfin görüntüsü, eğriliği, tekrar yazılması, rakama benzetilmesi o oyu geçersiz kılamaz." dedi.

Dördüncü turun sonucunun birleşim sırasında iki kez ve birbirinden farklı biçimde açıklandığını, ardından düzeltme yapıldığının belirtildiğini aktaran Sarıcaoğlu, düzeltilmiş açıklamadaki oy dağılımının da tasnif sırasında kayıtlara yansıyan durumla örtüşmediğini savundu.

Bu durumların Üsküdar Belediyesinin salon içerisinde aldığı görüntülerden de görülebileceğini dile getiren Sarıcaoğlu, bugün meclis üyeleriyle birlikte iki ayrı suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.

Sarıcaoğlu, ilk suç duyurusunun Başkanlık Divanı üyeleri hakkında olduğunu, başta görevi kötüye kullanma olmak üzere siyasi hakların kullanılmasının engellenmesine ilişkin suçlamaları ve iddiaları içerdiğini söyledi.

İkinci suç duyurusunun ise üçüncü tur sonrasında verilen arada salonda ve salon dışında yaşanan olaylara ilişkin olduğunu bildiren Sarıcaoğlu, suç duyurusunun tehdit, arbede, yumruk, hakaret ile Cumhur İttifakı adayı lehine oy kullanan meclis üyeleri üzerinde baskı ve tehdit oluşturulduğu yönündeki iddialara ilişkin olduğunu kaydetti.

Sarıcaoğlu, seçim sürecine ilişkin hukuki başvurularının bununla sınırlı kalmayacağını, seçim işleminin ve meclis kararının iptali ile seçimin yenilenmesi talebiyle idare mahkemesinde de dava açacaklarını bildirdi.

"BAŞKAN VEKİLLİĞİ SEÇİMİ İÇİN BELEDİYEDE BİR TİYATROYLA KARŞILAŞTIK"

Cumhur İttifakı Başkan Vekili adayı Dündar Ziya Gültekin de seçim sırasında çeşitli gerekçelerle oylarının iptal edildiğini, yapılan başvuruların ardından kararın yargı tarafından verileceğini söyledi.

Yaşananları anlatan Gültekin, "5 Ağustos Çarşamba günü Meclis Başkan Vekilliği seçimi için belediyede bir tiyatroyla karşılaştık. Aklımıza gelmeyen türlü türlü şekillerle oylarımız iptal edildi." dedi.

Cumhur İttifakı üyesi AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri ile CHP'den kendilerine oy veren meclis üyelerinin iradesini koruyacaklarını ifade eden Gültekin, bugün itirazlarını ve çeşitli başvurularını yaptıklarını aktardı.

Gültekin, bundan sonraki kararın yargıya ait olduğunu kaydederek, "Onlardan çıkacak olan karara da 'Baş göz üstüne' diyeceğiz, kabulleneceğiz." ifadesini kullandı.