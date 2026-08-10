AKP'den Üsküdar Belediyesi seçimleri için yargı başvurusu: Divan Başkanı oyları karıştırdığını kabul etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AKP'den Üsküdar Belediyesi seçimleri için yargı başvurusu: Divan Başkanı oyları karıştırdığını kabul etti

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Taha Sarıcaoğlu, 5 Ağustos'taki başkan vekili seçiminde usulsüzlük ve baskı iddialarıyla iki suç duyurusunda bulundu; seçimin iptali ve yenilenmesi için idare mahkemesinde dava açacaklarını bildirdi.

AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Taha Sarıcaoğlu, Üsküdar Belediye Meclisinde 5 Ağustos'ta gerçekleştirilen başkan vekili seçimine ilişkin iki ayrı suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, seçim işleminin ve meclis kararının iptali ile seçimin yenilenmesi talebiyle idare mahkemesinde de dava açacaklarını bildirdi.

Sarıcaoğlu, Anadolu Adliyesi önünde meclis üyeleri ile birlikte yaptığı açıklamada, seçimin yalnızca meclisteki siyasi grupların değil, Üsküdar'da sandığa yansıyan halk iradesinin de bir tezahürü olduğunu ifade etti.

Meclis üyelerinin iradesinin korunmasının demokrasinin temel gereği olduğunu ancak seçim sürecinde bu iradenin özgür şekilde ortaya çıkmasını gölgeleyen olaylar yaşandığını öne süren Sarıcaoğlu, seçim güvenliği ve gizli oy ilkesi bakımından tartışmalı uygulamaların kamuoyunun gözü önünde gerçekleştiğini söyledi.

Sarıcaoğlu, üçüncü turda 6 CHP'li meclis üyesinin Cumhur İttifakı Başkan Vekili adayı Dündar Ziya Gültekin lehine oy vermesinin ardından seçimin olağan akışına aykırı şekilde ara verildiğini, ara verilmemesi ve seçimin kesintiye uğratılmadan devam etmesi yönündeki taleplerinin karşılık bulmadığını aktardı.

Arada yaşananlara ilişkin konuşan Sarıcaoğlu, "CHP'li meclis üyelerinin kendi grup odalarında adı 'Yeni' fakat uygulamaları ve tavırları eski olan partinin il başkanı tarafından tehdit edildiği ve son turda tercihlerini değiştirmeleri yönünde baskı gördükleri iddia edilmiştir. Nitekim aranın ardından tablo değişmiş, üçüncü tur ile dördüncü tur arasında yaşanan bu değişimin, verilen ara sırasında yaşanan tehdit, şantaj ve baskı iddialarıyla birlikte değerlendirilmesi gerekliliği doğmuştur." ifadelerini kullandı.

“BİR HARFİN GÖRÜNTÜSÜ, EĞRİLİĞİ, TEKRAR YAZILMASI VEYA RAKAMA BENZETİLMESİ, O OYU GEÇERSİZ KILAMAZ”

Sarıcaoğlu, dördüncü turda bazı oy pusulalarının geçerliliği konusunda yaşanan tartışmalara da değinerek, pusulalarda yer alan harf ve işaretlerin farklı şekillerde değerlendirilerek oyların geçersiz sayıldığını dile getirdi.

Bu turda yaşananların ise seçim sürecindeki tartışmaları daha da derinleştirdiğini belirten Sarıcaoğlu, elindeki oy pusulalarını göstererek, "Bu oy pusulasında G harfi 6'ya benzetildi. Bir diğer hukuk garabeti de biraz komik gelecek ama Z harfi T harfine ve 2'ye benzetildi. Yine bir diğer keyfi hareket de adayımız Dündar Ziya Gültekin'e verilen oyda K harfinin belirginleştirilmesi için yapılan çizimi bu oyun geçersiz sayılması için yeterli görülmüştür." diye konuştu.

Oyların tasnifi sırasında Divan Başkanı Ali Aral'ın "Karıştı bu oylar ya. Oyları karıştırdım. Hangisi geçersizdi?" dediğini aktaran Sarıcaoğlu, oyların ve itirazların hangi pusulaya ilişkin olduğu konusunda yaşanan karışıklığın seçimin güvenilirliği açısından ciddi soru işaretleri doğurduğunu söyledi.

Oyların geçerliliğinin yalnızca yönetmelik çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Sarıcaoğlu, söz konusu pusulaların matbu olmadığını ve meclis üyelerinin adayın adını ve soyadını kendi el yazılarıyla yazdığını belirtti.

Sarıcaoğlu, "Yazılan isimden hangi adayın tercih edildiği açıkça anlaşılıyorsa o oy geçerlidir. Bir harfin görüntüsü, eğriliği, tekrar yazılması, rakama benzetilmesi o oyu geçersiz kılamaz." dedi.

Dördüncü turun sonucunun birleşim sırasında iki kez ve birbirinden farklı biçimde açıklandığını, ardından düzeltme yapıldığının belirtildiğini aktaran Sarıcaoğlu, düzeltilmiş açıklamadaki oy dağılımının da tasnif sırasında kayıtlara yansıyan durumla örtüşmediğini savundu.

Bu durumların Üsküdar Belediyesinin salon içerisinde aldığı görüntülerden de görülebileceğini dile getiren Sarıcaoğlu, bugün meclis üyeleriyle birlikte iki ayrı suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.

Sarıcaoğlu, ilk suç duyurusunun Başkanlık Divanı üyeleri hakkında olduğunu, başta görevi kötüye kullanma olmak üzere siyasi hakların kullanılmasının engellenmesine ilişkin suçlamaları ve iddiaları içerdiğini söyledi.

İkinci suç duyurusunun ise üçüncü tur sonrasında verilen arada salonda ve salon dışında yaşanan olaylara ilişkin olduğunu bildiren Sarıcaoğlu, suç duyurusunun tehdit, arbede, yumruk, hakaret ile Cumhur İttifakı adayı lehine oy kullanan meclis üyeleri üzerinde baskı ve tehdit oluşturulduğu yönündeki iddialara ilişkin olduğunu kaydetti.

Sarıcaoğlu, seçim sürecine ilişkin hukuki başvurularının bununla sınırlı kalmayacağını, seçim işleminin ve meclis kararının iptali ile seçimin yenilenmesi talebiyle idare mahkemesinde de dava açacaklarını bildirdi.

"BAŞKAN VEKİLLİĞİ SEÇİMİ İÇİN BELEDİYEDE BİR TİYATROYLA KARŞILAŞTIK" 

Cumhur İttifakı Başkan Vekili adayı Dündar Ziya Gültekin de seçim sırasında çeşitli gerekçelerle oylarının iptal edildiğini, yapılan başvuruların ardından kararın yargı tarafından verileceğini söyledi.

Yaşananları anlatan Gültekin, "5 Ağustos Çarşamba günü Meclis Başkan Vekilliği seçimi için belediyede bir tiyatroyla karşılaştık. Aklımıza gelmeyen türlü türlü şekillerle oylarımız iptal edildi." dedi.

Cumhur İttifakı üyesi AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri ile CHP'den kendilerine oy veren meclis üyelerinin iradesini koruyacaklarını ifade eden Gültekin, bugün itirazlarını ve çeşitli başvurularını yaptıklarını aktardı.

Gültekin, bundan sonraki kararın yargıya ait olduğunu kaydederek, "Onlardan çıkacak olan karara da 'Baş göz üstüne' diyeceğiz, kabulleneceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Üsküdar Belediyesi, AK Parti, Ağustos, Üsküdar, Güncel, Yargı, Son Dakika

Son Dakika Güncel AKP'den Üsküdar Belediyesi seçimleri için yargı başvurusu: Divan Başkanı oyları karıştırdığını kabul etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mehmet Akın Mehmet Akın:
    çalamadıkları yerleri çalmak için yargıyı da kullanıp her yola başvuruyorlar 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırtasiyeyi bastılar, sahibine tekme tokat saldırdılar Kırtasiyeyi bastılar, sahibine tekme tokat saldırdılar
Fatih’te polise bıçakla saldırı kamerada ayağından vurularak yakalandı Fatih'te polise bıçakla saldırı kamerada; ayağından vurularak yakalandı
Sakarya’da “pes” dedirten iş ilanı İstenen şartlar arasında yok yok Sakarya’da “pes” dedirten iş ilanı! İstenen şartlar arasında yok yok
Dursun Özbek 2 transferi bitirdi Okan Buruk aralarından birini seçecek Dursun Özbek 2 transferi bitirdi! Okan Buruk aralarından birini seçecek
Trabzonspor’da Salah çılgınlığı: Kulüp tarihinin rekoru kırıldı Trabzonspor'da Salah çılgınlığı: Kulüp tarihinin rekoru kırıldı
Messi’nin acı günü: Güçlükle ayakta durarak babasını son yolculuğuna uğurladı Messi'nin acı günü: Güçlükle ayakta durarak babasını son yolculuğuna uğurladı
Kılıçdaroğlu’ndan çerçeve yasa açıklaması: Tereddütsüz katkı vereceğiz Kılıçdaroğlu’ndan çerçeve yasa açıklaması: Tereddütsüz katkı vereceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sosyal medyadan hakaretler savuran şahıs gözaltına alındı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medyadan hakaretler savuran şahıs gözaltına alındı
Irak’ta eski bakan için yakalama kararı çıkarıldı Irak’ta eski bakan için yakalama kararı çıkarıldı
Hiç olmadığı kadar yakın Fenerbahçe’de golcü transferi bitiyor: Saat bile verildi Hiç olmadığı kadar yakın! Fenerbahçe'de golcü transferi bitiyor: Saat bile verildi
Yumurtaları marketin içinde tek tek kırdı Yumurtaları marketin içinde tek tek kırdı
Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi: İlhan Kesici “hayır” diyecek Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi: İlhan Kesici “hayır” diyecek
Afyonkarahisar’da 77 yaşındaki baba, oğlunun kavgasında 2 kişiyi öldürdü Afyonkarahisar'da 77 yaşındaki baba, oğlunun kavgasında 2 kişiyi öldürdü
Ünlü rapçi Sefo hayranına kaptırdığı mikrofonun peşine düştü Ünlü rapçi Sefo hayranına kaptırdığı mikrofonun peşine düştü
Ankara’da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı Ankara'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Küçükçekmece’de bina boşluğuna düşen kadın ağır yaralandı Küçükçekmece'de bina boşluğuna düşen kadın ağır yaralandı

17:28
Bahçeli’den Özgür Özel’e: Bir gecede 91 milletvekiline nasıl ulaştınız
Bahçeli'den Özgür Özel'e: Bir gecede 91 milletvekiline nasıl ulaştınız?
17:10
Etimesgut Belediyesi’nde başkanvekili belli oldu
Etimesgut Belediyesi'nde başkanvekili belli oldu
16:26
Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu Ekiplerin vahim bir tahmini var
Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu! Ekiplerin vahim bir tahmini var
16:12
Güney Amerika ülkesinde 7.4 büyüklüğünde deprem Tsunami uyarısı verildi
Güney Amerika ülkesinde 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi
16:01
İstanbul’a geliyor İşte Fenerbahçe’nin yeni forveti
İstanbul'a geliyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti
15:47
Sergen Yalçın ve Hülya Avşar’ın yıllar önceki görüntüleri ortaya çıktı Çapkınlık sohbeti bomba
Sergen Yalçın ve Hülya Avşar'ın yıllar önceki görüntüleri ortaya çıktı! Çapkınlık sohbeti bomba
15:44
Özkan Yalım’ın araçları satışa çıkardı İşte 26 araba için istenen bedel
Özkan Yalım'ın araçları satışa çıkardı! İşte 26 araba için istenen bedel
15:32
Bakan Gürlek, Yazıcıoğlu ailesiyle görüştü: Bu cinayeti çözmek boynumuzun borcu
Bakan Gürlek, Yazıcıoğlu ailesiyle görüştü: Bu cinayeti çözmek boynumuzun borcu
15:28
Juventus’tan Kenan Yıldız için net tavır 100 milyon euro bile yetmeyecek
Juventus'tan Kenan Yıldız için net tavır! 100 milyon euro bile yetmeyecek
15:08
Özgür Özel kürsüde Yeni Parti “çerçeve yasa“ için kararını verdi
Özgür Özel kürsüde! Yeni Parti "çerçeve yasa" için kararını verdi
14:54
DEM Partili Tuncer Bakırhan Kürtçe özlü sözle “Terörsüz Türkiye“ yasasını anlattı
DEM Partili Tuncer Bakırhan Kürtçe özlü sözle "Terörsüz Türkiye" yasasını anlattı
14:32
Galatasaray ile ilgili şok iddia Krizin nedeni belli oldu
Galatasaray ile ilgili şok iddia! Krizin nedeni belli oldu
13:52
Müsavat Dervişoğlu: Terörsüz Türkiye yasasına hayır diyeceğiz
Müsavat Dervişoğlu: Terörsüz Türkiye yasasına hayır diyeceğiz
13:36
Bir ailenin yıkıldığı an: Ölüm haberi camiden geldi
Bir ailenin yıkıldığı an: Ölüm haberi camiden geldi
13:32
Müge Anlı’nın unutulmaz ismiydi Nazmiye Tutaner’den yıllar sonra sürpriz haber
Müge Anlı'nın unutulmaz ismiydi! Nazmiye Tutaner'den yıllar sonra sürpriz haber
12:33
Bahçeli ile Dervişoğlu arasında soğuk rüzgarlar: Yan yana oturup tokalaşmadılar
Bahçeli ile Dervişoğlu arasında soğuk rüzgarlar: Yan yana oturup tokalaşmadılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2026 20:32:09. #7.13#
SON DAKİKA: AKP'den Üsküdar Belediyesi seçimleri için yargı başvurusu: Divan Başkanı oyları karıştırdığını kabul etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.