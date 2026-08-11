Lukaku Fenerbahçe'de! İşte bonservisi - Son Dakika
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Lukaku Fenerbahçe'de! İşte bonservisi

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Fenerbahçe, forvet transferinde Romelu Lukaku için Napoli ile anlaşma sağladı. Sarı-lacivertliler, Belçikalı yıldız için 6 milyon Euro ve bonuslar karşılığında Napoli ile el sıkıştı. Lukaku, sağlık kontrollerinden de geçti.

Fenerbahçe, forvet transferinde Romelu Lukaku için Napoli ile anlaşma sağladı. İtalyan gazeteci Di Marzio, Belçikalı golcünün sağlık kontrollerinden geçtiğini belirtirken, Fabrizio Romano da kulüpler arasındaki anlaşmanın sağlandığını ve Napoli’den onay çıktığını duyurdu. Romano, 6 milyon Euro üzerindeki yeni teklifin kabul edildiğini ve Lukaku’nun tüm şartları onayladığını açıkladı.

İBRE LUKAKU’YA DÖNDÜ

Vedat Muriqi, Nathan Ake ve Mason Greenwood gibi sansasyonel transferlere imza atan Fenerbahçe’de gözler forvet takviyesine çevrilmişti. Yönetim, dünyaca ünlü birçok yıldızla yaptığı görüşmelerin ardından rotasını Romelu Lukaku’ya çevirdi.

LUKAKU İLE 2 YILLIK ANLAŞMA

Fenerbahçe, Belçikalı golcüyle yıllık yaklaşık 10 milyon Euro maaş üzerinden 2 yıllık anlaşma sağladı. Napoli ile yürütülen bonservis pazarlıkları ise kıran kırana geçti.

Lukaku Fenerbahçe'de! İşte bonservisi

LUKAKU’DAN NAPOLİ’YE BASKI

Lukaku’nun transfer sürecinin daha fazla uzamaması için Napoli’ye yaptığı baskının da görüşmelerde etkili olduğu kaydedildi. İki kulüp ödeme planı ve son detaylar üzerinde görüşürken, yıldız golcünün temsilcisi Federico Pastorello da transferin tamamlanması için İtalya’ya geçti.

DI MARZIO TRANSFERİ DUYURDU

İtalyan gazeteci Di Marzio’nun haberine göre Fenerbahçe ile Napoli, Romelu Lukaku transferi için 6 milyon Euro ve bonuslar karşılığında anlaşma sağladı. Di Marzio ayrıca yıldız golcünün sağlık kontrollerinden geçtiğini belirtti.

FABRIZIO ROMANO: ROMELU LUKAKU, FENERBAHÇE’DE

Transferle ilgili bir diğer önemli gelişmeyi Fabrizio Romano duyurdu. Romano, “Romelu Lukaku, Fenerbahçe’de” diyerek sarı-lacivertli kulüp ile Napoli arasında anlaşma sağlandığını ve İtalyan ekibinden onay çıktığını açıkladı.

Lukaku Fenerbahçe'de! İşte bonservisi

6 MİLYON EURO ÜZERİNDEKİ YENİ TEKLİF KABUL EDİLDİ

Fabrizio Romano’nun paylaştığı bilgilere göre Napoli, Fenerbahçe’nin 6 milyon Euro üzerindeki yeni teklifini kabul etti. Romelu Lukaku da transfer için kendisine sunulan tüm şartları onayladı.

ŞU AN İÇİN SÖZLÜ ANLAŞMA VAR

Romano, tarafların şu an için sözlü anlaşmaya vardığını belirtti. Transferin resmiyet kazanması için bugün evrakların kontrol edileceğini ifade etti.

RESMİ AÇIKLAMA HER AN GELEBİLİR

İtalyan basınına göre transferle ilgili resmi açıklama her an gelebilir. Fenerbahçe yönetimi, Romelu Lukaku’yu bu hafta İstanbul’a getirerek 2 yıllık sözleşmeye imza attırmayı planlıyor.

SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇTİ

Transfer sürecinde önemli bir aşama daha geride kaldı. Di Marzio’nun haberine göre Romelu Lukaku sağlık kontrollerinden geçti. Fenerbahçe ile Napoli arasındaki anlaşmanın ardından gözler artık transferin resmen açıklanmasına çevrildi.

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Son Dakika Spor Lukaku Fenerbahçe'de! İşte bonservisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    saglam transfer. sakatligi gecti. dunya kupasinda ki formu da iyiydi. muriqe Le ikisi donusmlu goturur bu isi 6 2 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu Ender Kervancıoğlu:
    avrupanın gözden çıkardığı yaşlı futbolcuları iki katı maaş verip getirerek avrupa kupalarında onlara meydan okuyoruz. türk futbolunun mantalitesi değişmiyor. 5 2 Yanıtla
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