O Ses Türkiye şampiyonu Emre Sertkaya'nın son hali! Kıyafet tercihi olay oldu - Son Dakika
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O Ses Türkiye şampiyonu Emre Sertkaya'nın son hali! Kıyafet tercihi olay oldu

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O Ses Türkiye birincisi Emre Sertkaya, çocuğuna gitar çalarak şarkı söylediği anları paylaştı. Sertkaya'nın söylediği şarkıdan çok giydikleri konuşuldu.

Katıldığı ses yarışmasındaki performansıyla milyonları kendine hayran bırakan Emre Sertkaya, çocuğuna gitar çalarak şarkı söylediği anları sosyal medya hesabından paylaştı. 

YILLAR İÇİNDEKİ DEĞİŞİMİ DİKKAT ÇEKTİ

2016'daki "O Ses Türkiye" yarışmasında Türkan Kürşad, Tankurt Manas ve Aziz Kartal ile finalde yarışarak şampiyon olan Emra Sertkaya, yıllar içindeki değişimiyle de dikkat çekiyor.

O Ses Türkiye şampiyonu Emre Sertkaya'nın son hali! Kıyafet tercihi olay oldu

ASKILI BLUZU DİKKAT ÇEKTİ

Sertkaya'nın, paylaştığı videoda giydiği ve taktığı takılar olay oldu. Emre Sertkaya'nın üzerindeki askılı bluz, boynundaki ince ve altın sarısı kolye ile küpe ve bilezikleri dikkat çekti.

O Ses Türkiye şampiyonu Emre Sertkaya'nın son hali! Kıyafet tercihi olay oldu
Emre Sertkaya, O Ses Türkiye'de şampiyon olmuştu.

Paylaşımın altına ise sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı. Kimileri Sertkaya'nın ev halinde olduğunu savunurken kimileri ise çok sert ifadelerle eleştirdi. 

O Ses Türkiye şampiyonu Emre Sertkaya'nın son hali! Kıyafet tercihi olay oldu

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Son Dakika O Ses Türkiye O Ses Türkiye şampiyonu Emre Sertkaya'nın son hali! Kıyafet tercihi olay oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (12)

  • Ahmet Avsar Ahmet Avsar:
    Emre YumuşakKaya 8 0 Yanıtla
  • 54fct7bkgx 54fct7bkgx:
    bunu birinci yapanlarda beyinlerini bakmak lazım 4 1 Yanıtla
  • Halis demir Halis demir:
    almanya valla bizi kıskanıyo 5 0 Yanıtla
  • mossi mossi :
    lan hacı nebu halin 3 0 Yanıtla
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