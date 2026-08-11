Siyaset ve iş dünyasını buluşturan düğün! 34 kişi nikah şahidi oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Siyaset ve iş dünyasını buluşturan düğün! 34 kişi nikah şahidi oldu

Siyaset ve iş dünyasını buluşturan düğün! 34 kişi nikah şahidi oldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say, yaklaşık beş yıldır birlikte olduğu iş insanı Fatih Kaynarca ile İstanbul’da düzenlenen görkemli bir törenle hayatını birleştirdi. Siyaset, bürokrasi ve iş dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getiren törende, çiftin tam 34 nikâh şahidinin bulunması gecenin en çok konuşulan detayı oldu.

Uzun süredir devam eden birlikteliklerini evlilikle taçlandırma kararı alan Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say ile iş insanı Fatih Kaynarca'nın İstanbul'daki nikâh merasimi geniş bir katılımla gerçekleşti. Çiftin aileleri ve yakın çevresinin yanı sıra bürokrasi, siyaset, iş ve cemiyet hayatından birçok tanınmış davetli bu mutlu günde bir araya geldi. Görkemli gecenin en dikkat çekici ayrıntısı ise nikâh şahitlerinin sayısı ve şahitlik yapan isimlerin kimlikleri oldu.

34 ŞAHİTLİ İMZA

Çiftin nikâh defterine imza attığı anlara tam 34 kişi şahitlik etti. Bu kalabalık ve prestijli şahit kadrosunda devletin üst kademelerinden pek çok önemli isim yer aldı. Şahitler arasında 29. TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 27. Dönem TBMM Başkanvekili Sadi Süreyya Bilgiç, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile İstanbul Valisi Davut Gül gibi protokolün üst düzey temsilcileri bulundu.

<a class='keyword-sd' href='/siyaset/' title='Siyaset'>Siyaset</a> ve iş dünyasını buluşturan düğün! 34 kişi nikah şahidi oldu

ESKİ VE YENİ KABİNE ÜYELERİ YALNIZ BIRAKMADI

Siyaset dünyasından yoğun bir katılımın gözlendiği gecede, AK Parti İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de şahitlik yapan isimler arasında yer aldı. Ayrıca eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış da çiftin mutluluğuna ortak oldu. İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu da şahitler arasında dikkat çeken diğer isimler oldu. Siyaset dünyasının bu yoğun ilgisine, cemiyet hayatının önde gelen temsilcileri de eşlik ederek çifti bu özel günlerinde yalnız bırakmadı.

Siyaset ve iş dünyasını buluşturan düğün! 34 kişi nikah şahidi oldu
Siyaset ve iş dünyasını buluşturan düğün! 34 kişi nikah şahidi oldu

Mustafa Şentop, Nursena Say, İstanbul, Evlilik, Siyaset, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Siyaset ve iş dünyasını buluşturan düğün! 34 kişi nikah şahidi oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazze’de iki yaşlı Filistinli canlı kalkan yapılıp infaz edildi Gazze'de iki yaşlı Filistinli canlı kalkan yapılıp infaz edildi
Bitcoin ve altcoinler için kritik hafta: Gözler bu tarihlere çevrildi Bitcoin ve altcoinler için kritik hafta: Gözler bu tarihlere çevrildi
Yunanistan planı suya düştü Çete lideri kız arkadaşının yanında enselendi Yunanistan planı suya düştü! Çete lideri kız arkadaşının yanında enselendi
Çorum’da çift başlı kuzu doğdu, bir saat sonra öldü Çorum'da çift başlı kuzu doğdu, bir saat sonra öldü
Maaşına yüzde 550 zam Dünyada en çok kazanan Türk olacak Maaşına yüzde 550 zam! Dünyada en çok kazanan Türk olacak
İstanbul’a geliyor İşte Fenerbahçe’nin yeni forveti İstanbul'a geliyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti
Güney Amerika ülkesinde 7.4 büyüklüğünde deprem Tsunami uyarısı verildi Güney Amerika ülkesinde 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi
Bisikletli öğretmenin kahreden sonu: 2 otomobil peş peşe çarptı Bisikletli öğretmenin kahreden sonu: 2 otomobil peş peşe çarptı

12:17
Olay iddia Erdoğan, Cemil Tugay’ı sormuş: Alalım mı ne dersiniz
Olay iddia! Erdoğan, Cemil Tugay'ı sormuş: Alalım mı ne dersiniz?
11:57
Lukaku Fenerbahçe’de İşte bonservisi
Lukaku Fenerbahçe'de! İşte bonservisi
11:38
Suriye’nin devrik lideri Beşar Esad hakkında idam kararı
Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad hakkında idam kararı
11:34
O Ses Türkiye şampiyonu Emre Sertkaya’nın son hali Kıyafet tercihi olay oldu
O Ses Türkiye şampiyonu Emre Sertkaya'nın son hali! Kıyafet tercihi olay oldu
11:19
Meclis kulisinde dikkat çeken diyalog Babacan’ın sözlerine Ala’dan “bambu ağacı“ yanıtı
Meclis kulisinde dikkat çeken diyalog! Babacan'ın sözlerine Ala'dan "bambu ağacı" yanıtı
10:47
Vlahovic Süper Lig devine hayırlı olsun 3 yıllık anlaşma sağlandı
Vlahovic Süper Lig devine hayırlı olsun! 3 yıllık anlaşma sağlandı
09:32
Akaryakıta çifte zam Son dönemin en büyük fiyat artışı geliyor
Akaryakıta çifte zam! Son dönemin en büyük fiyat artışı geliyor
09:07
Vize dolandırıcılarına operasyon 6 ilde 49 kişi gözaltına alındı
Vize dolandırıcılarına operasyon! 6 ilde 49 kişi gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2026 13:02:04. #7.12#
SON DAKİKA: Siyaset ve iş dünyasını buluşturan düğün! 34 kişi nikah şahidi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.