Gazze'de iki yaşlı Filistinli canlı kalkan yapılıp infaz edildi - Son Dakika
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Gazze'de iki yaşlı Filistinli canlı kalkan yapılıp infaz edildi

Gazze\'de iki yaşlı Filistinli canlı kalkan yapılıp infaz edildi
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İsrail ordusu, Gazze'de alıkoyduğu iki yaşlı Filistinliyi günlerce canlı kalkan olarak kullandıktan sonra serbest bırakma vaadiyle infaz etti. Olay, üç fotoğrafla belgelenirken, İsrail askerlerinin sistematik olarak sivilleri canlı kalkan olarak kullandığı ortaya çıktı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde evlerinden alarak alıkoyduğu, günlerce canlı kalkan olarak kullandıktan sonra serbest bırakma vaadiyle infaz ettiği iki yaşlı Filistinlinin yaşadığı trajedi üç fotoğrafla belgelendi.

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi (Euro-Med) Başkanı Rami Abdu'nun açıklamaları ve yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, Nadi ve Ali Maruf isimli iki yaşlı Filistinli, İsrail askerleri tarafından alıkonulmalarının ardından trajik bir şekilde yaşamdan koparıldı.

Olayın seyrini gözler önüne seren fotoğraflardan ilki 7 Ağustos'tan bu yana dolaşımda bulunuyor.

Söz konusu karede, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde gözleri bağlı ve elleri kelepçeli halde oturan iki yaşlı adam, aralarında ise ağır silahlı ve zafer işareti yaparak gülümseyen bir İsrail askeri görülüyor.

28 Ekim 2025'te sızdırılan ikinci karede ise yaşlı sivillerin canlı kalkan olarak kullanıldıkları yıkıntıların üzerinde, iki askerin önünde yarı çıplak yürütüldüğü anlar yer alıyor.

Üçüncü fotoğraf ise Nadi ve Ali Maruf'un infaz edilmelerinin ardından Gazze'deki bir hastanenin morgunda kefenlenmiş bedenlerini gösteriyor.

“CANLI KALKAN OLARAK KULLANILDILAR VE ARDINDAN İNFAZ EDİLDİLER”

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde alıkonuldukları yerde gözleri bağlı ve elleri kelepçeli halde oturan iki yaşlı adamın arasında gülümseyerek zafer işareti yapan bir İsrail askerinin yer aldığı fotoğrafın, 9 Kasım 2024'te infaz edilmeden önce çekilen son kareleri olduğu değerlendiriliyor.

Fotoğrafı paylaşan Filistinli gazeteci Yunus et-Tıravi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Son saatlerinde, Filistinli Nadi ve Ali Maruf'un bilinen son fotoğrafı olduğuna inanılan bir kare." ifadelerini kullandı.

Soykırım boyunca İsrail askerlerinin sosyal medya hesaplarını takip etmesiyle bilinen Tıravi, fotoğrafın Kasım 2024'te Beyt Lahiya'da İsrail askerleri tarafından infaz edilmelerinden saatler önce çekildiğine inanıldığını belirterek, "Kelimelerin tarif edemeyeceği bir zulüm. Canlı kalkan olarak kullanıldılar ve ardından infaz edildiler." ifadesini kullandı.

SERBEST BIRAKILMA GÜVENCESİ VERİP KURŞUNA DİZDİLER

Filistin Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, 10 Kasım 2024'te "İsrail askerlerinin, 9 Kasım akşamı Gazze Şeridi'nden üç Filistinli esire karşı işlediği ve serbest bırakıldıktan hemen sonra kurşuna dizilerek infaz edildiği iğrenç suçu" kınayan bir açıklama yayımladı.

Komisyonun eski başkanı Kaddura Fares'in ifadelerine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Serbest bırakılan üç esir Hacı Ali Maruf, Hacı Nadi Maruf ve Hamza Muhammed el-Hatu'dur. Serbest bırakılan esirler askeri cipten indirildiler. Birkaç adım atarak bölgeden ayrılmaya başladıklarında ise İsrail askerleri tarafından doğrudan üzerlerine ateş açıldı ve şehit edildiler."

Fares, sızdırılan fotoğraflarda görünmeyen üçüncü kişi Muhammed el-Hatu hakkında ise ayrıntı vermedi.

İnfazı, İsrail ordusunun Kfir Tugayı'na bağlı 92. Tabur gerçekleştirdi.

Filistinli gazeteci Tıravi'nin aktardığı bilgilere göre söz konusu infazı Kfir Tugayı'na bağlı 92. Tabur gerçekleştirdi.

Tıravi, ilk fotoğrafa ilişkin yorumunda, "Kfir Tugayı'nın 92. Taburu'ndaki İsrail kuvvetleri, öldürmeden önce birkaç gün canlı kalkan olarak kullandığı Beyt Lahiya'dan iki yaşlı Filistinliyi kaçırmıştı." ifadelerini kullandı.

Tıravi, İsrail güçlerinin söz konusu Filistinlileri serbest bıraktıktan sonra 9 Kasım'da Sudaniye bölgesindeki Tevvam yol ayrımı yakınında öldürdüğünü kaydetti.

Filistinlilere yönelik tasfiye operasyonlarında adı sıkça geçen bu birliğe ilişkin İsrail ordusundan ise resmi bir açıklama yapılmadı.

İSRAİL, GAZZE'DE SİVİLLERİ SİSTEMATİK ŞEKİLDE “CANLI KALKAN” OLARAK KULLANIYOR

Nadi ve Ali Maruf adlı iki yaşlı Filistinlinin başına gelenler münferit bir olay değil. Uluslararası basın ve İsrail medyasında yer alan haberler, İsrail ordusunun Gazze'deki saldırıları boyunca Filistinli sivilleri canlı kalkan olarak kullanmayı sistematik bir yönteme dönüştürdüğünü gösteriyor.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, 24 Mayıs 2025 tarihli haberinde, bazı İsrail askerleri ile Filistinli tutuklulardan aldığı bilgilerle, İsrail'in Gazze'de Filistinli sivilleri sistematik şekilde canlı kalkan olarak kullandığını ortaya koydu. AP'ye konuşan çok sayıda Filistinli sivil ve İsrail askeri, Gazze'de Filistinlilerin sistematik olarak canlı kalkan olmaya zorlandığını, patlayıcı ya da saldırgan olup olmadığını kontrol etmek için binalara ve tünellere gönderildiğini ve bu uygulamanın 19 aydır süren saldırılar boyunca her yerde görüldüğünü ifade etti.

İsrail gazetesi Haaretz'in konuya ilişkin Ağustos 2024'te yayımladığı araştırma haberinde, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin ofisi ve ordudaki üst düzey subayların bilgisi dahilinde, Gazze Şeridi'nde tüneller ve binalarda yapılan aramalarda sivillerin "sistematik şekilde" canlı kalkan olarak kullanıldığı ifade edildi.

"+972" adlı dergi de İsrail askerlerinin 80 yaşındaki bir Filistinliye boynuna 8 saat boyunca patlayıcı bağlayarak binaları arattığını, ardından serbest bırakıp hemen öldürdüğünü raporladı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İsrail Ordusu, İnsan Hakları, İsrail, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de iki yaşlı Filistinli canlı kalkan yapılıp infaz edildi - Son Dakika

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