Datça'da Vatandaşlar Bedava Denize Girecek Yer Bulamıyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Datça'da Vatandaşlar Bedava Denize Girecek Yer Bulamıyor

Datça\'da Vatandaşlar Bedava Denize Girecek Yer Bulamıyor

Muğla'nın Datça ilçesinde vatandaşların bedava denize girebileceği sahil kalmadı. Datça Belediye Başkanı Aytaç Kurt'un tutumlarına tepki gösteren vatandaşlar, belediyeyi göreve davet etti.

08.09.2024 18:17  Güncelleme: 18:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Üç tarafı denizle çevrili, 235 kilometre kıyı şeridine sahip Muğla'nın Datça ilçesinde vatandaşın bedava denize gireceği sahil kalmadı. Yaşananlara ve ilçe genelindeki ranta sessiz kalan Datça Belediye Başkanı Aytaç Kurt'un tavırlarına vatandaşlar isyan etti. Protesto gösterisi yapan vatandaşlar 5 ay önce seçilen belediye başkanını göreve davet edip rantın değil halkın yanında olmaya çağırdı.

Türkiye'nin en şirin tatil beldeleri arasında yer alan ancak Datça Belediye Başkanı Aytaç Kurt'un tutumları nedeniyle halkın ciddi sıkıntılar yaşadığı Muğla'nın Datça ilçesinde bulunan koyların neredeyse tamamı özel işletmelerin şezlongları ile kapatıldı. Defalarca Belediyeye başvurmasına rağmen ilçede yaşayan vatandaşlar yaz boyunca bedava denize girecek yer bulamamaktan dert yandı.

Datça'nın en güzel koylarından bazıları olan Taşlık, Kumluk, Ilıca, Hayıtbükü, Ovabükü, Palamutbükü, Karaincir koyları şezlonglarla istila edilince, Datçalılar hastane altındaki halk plajında balık istifi gibi denize girmek zorunda kaldı.

Vatandaşlar olaya büyük tepki gösterirken, Datça Belediye Başkanı Aytaç Kurt kamusal haklarını savunan vatandaşlara "Halk Dalkavukluğu yapıyorlar" suçlaması yaptı. Başkan Kurt'un bu sözlerine Şezlongsuz Datça İnisiyatifi ve Kent Konseyi büyük tepki gösterdi. Şezlongsuz Datça İnisiyatifi gönüllüleri belediye binasının önünde bir protesto yaparak, belediyenin anayasaya uyması gerektiğini söyleyip Belediye Başkanı Aytaç Kurt'u da rantın değil halkın yanında olmaya çağırdılar.

Tepkiler artınca Datça Belediyesi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na başvuracağını ve tüm sahillerdeki tasarrufun kendilerine verilmesini isteyeceğini açıkladı. Ancak, Datçalılar belediyen kendi tasarrufu altındaki sahillerde, hatta kendisine ait arsada bile işgale engel olmadığını söylediler.

Yaz boyunca sıkıntılı bir tatil yaşayan Datçalılar, kamuya ait olan alanların Belediye Başkanı'nın da göz yumması ile halka paralı hale getirilmesine kınadıklarını belirterek yaşadıklarına tepki gösterdiler. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Aytaç Kurt, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Datça, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Datça'da Vatandaşlar Bedava Denize Girecek Yer Bulamıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


01:54 Tunceli’de 4 askerimiz şehit oldu Şehit Büyükçaylı’nın eşi bu akşam doğum yapmış Tunceli'de 4 askerimiz şehit oldu! Şehit Büyükçaylı'nın eşi bu akşam doğum yapmış
22:58 Narin cinayetini çözecek gelişme: Türkiye META’dan verileri istedi Narin cinayetini çözecek gelişme: Türkiye META'dan verileri istedi
22:32 Otopsiden gelen ilk sonuçlar korkunç Narin’in nasıl öldürüldüğü adli tıp raporunda Otopsiden gelen ilk sonuçlar korkunç! Narin'in nasıl öldürüldüğü adli tıp raporunda
22:16 Diyarbakır’da halk Narin için sokağa döküldü Diyarbakır'da halk Narin için sokağa döküldü
21:19 Kahreden detay ’’Narin’in Elif Ba’sı, çantası, terlikleri de cesedinin olduğu çuvaldaydı’’ Kahreden detay! ''Narin'in Elif Ba'sı, çantası, terlikleri de cesedinin olduğu çuvaldaydı''
13:16 Nicole Kidman, ödülünü almadan acı haberi öğrendi Nicole Kidman, ödülünü almadan acı haberi öğrendi
13:04 Narin’in acı haberi sonrası 19 gündür olay yerinde olan muhabir gözyaşlarına hakim olamadı Narin'in acı haberi sonrası 19 gündür olay yerinde olan muhabir gözyaşlarına hakim olamadı
12:38 Taraftarlar küplere binecek Amartey’in takımdan gitmemek için yaptığı şey akıl alır gibi değil Taraftarlar küplere binecek! Amartey'in takımdan gitmemek için yaptığı şey akıl alır gibi değil
12:01 Yeni maaşı dudak uçuklatacak cinsten Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ile yola devam edecek Yeni maaşı dudak uçuklatacak cinsten! Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ile yola devam edecek
12:00 Diyarbakır Valisi: Narin öldürüldükten sonra çuvalla dereye atılmış, üzeri taşla kapatılmış Diyarbakır Valisi: Narin öldürüldükten sonra çuvalla dereye atılmış, üzeri taşla kapatılmış
11:28 Milli basketbolcu İlkan Karaman, trafik kazasında hayatını kaybetti Milli basketbolcu İlkan Karaman, trafik kazasında hayatını kaybetti
11:15 Bakan Tunç: Narin’in ölümünden sorumlu olanlar adalet önünde hesap verecektir Bakan Tunç: Narin'in ölümünden sorumlu olanlar adalet önünde hesap verecektir
10:59 Narin’in cansız bedeni dere yatağında bulundu Günlerdir bulunması için paylaşım yapan ünlü isimler isyan etti Narin'in cansız bedeni dere yatağında bulundu! Günlerdir bulunması için paylaşım yapan ünlü isimler isyan etti
10:56 Real Madrid’de Arda Güler paniği Real Madrid'de Arda Güler paniği
10:21 Taraftarlar tedirgin Mauro Icardi’den kafaları karıştıran paylaşım Taraftarlar tedirgin! Mauro Icardi'den kafaları karıştıran paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2024 04:33:05. #1.12#
SON DAKİKA: Datça'da Vatandaşlar Bedava Denize Girecek Yer Bulamıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement