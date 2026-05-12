DEAŞ'a Operasyon: 43 Şüpheli Yakalandı

12.05.2026 08:15
İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonda DEAŞ'a para aktaran 43 şüpheli yakalandı.

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonda, örgüte para aktardıkları tespit edilen 43 şüpheli yakalandı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemede, DEAŞ ile iltisaklı olduğu değerlendirilen kripto cüzdan adreslerinin, örgüt bağlantılı Telegram kanalları üzerinden para toplama faaliyetlerinde kullanıldığı, elde edilen fonların soğuk cüzdanlara aktarılarak takibinin zorlaştırıldığı anlaşıldı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, küresel terör örgütü DEAŞ'a yönelik büyük çaplı çalışma gerçekleştirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmaya dayanarak harekete geçen terör polisi, terörizmin finansmanına yönelik faaliyetlerin tespiti ve deşifre edilmesine ilişkin gerçekleştirilen çalışmalarda, DEAŞ'ın para trafiğini deşifre etti.

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından yapılan incelemede, DEAŞ ile iltisaklı olduğu değerlendirilen kripto cüzdan adreslerinin, örgüt bağlantılı Telegram kanalları üzerinden para toplama faaliyetlerinde kullanıldığı, elde edilen fonların soğuk cüzdanlara aktarılarak takibinin zorlaştırıldığı anlaşıldı.

Açık kaynak ve MASAK verilerinde, söz konusu kripto cüzdan adreslerinin terörizmin finansmanı kapsamında kullanıldığı tespit edilirken, 2021-2025 yılları arasında yaklaşık 170 bin dolar fon toplandığı ve bu paraların DEAŞ mensuplarına aktarıldığı belirlendi. Ayrıca tespit edilen şüphelilerin, terör örgütleri kapsamında adli işlem kaydı bulunan şahıslarla para transfer ilişkisi olduğu da anlaşıldı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen kişilerin yakalanması için operasyonun düğmesine basıldı.

Bu sabah İstanbul merkezli olarak Ankara, Antalya, Bilecik, Bursa, Hatay, İzmir, Kayseri, Kilis, Konya, Malatya, Mersin, Sakarya, Şanlıurfa, Trabzon ve Van illerini de kapsayan toplam 16 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 43 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Gözaltına alınan 43 şüpheli sorgulanmak üzere İstanbul TEM Şube'ye götürüldü. Zanlılar hakkında yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

