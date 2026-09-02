Dedesinin kullandığı traktörün altında kalan minik çocuk hayatını kaybetti

Sakarya’nın Ferizli ilçesine bağlı Ceylandere Mahallesi, hafızalardan silinmeyecek acı bir kazayla sarsıldı. Günün sıradan telajı içinde yaşanan tek bir dikkatsizlik, Öztürk ailesinin ocağına kor gibi bir ateş düşürdü.

TRAKTÖRÜN ALTINDA KALDI

Edinilen bilgilere göre olay, aileye ait arazide yük boşaltma çalışması yapıldığı sırada meydana geldi. 60 yaşındaki Dede N.Ö., traktörün direksiyonuna geçerek yükü boşaltmak amacıyla geri manevra yapmaya başladı. Tam bu esnada, dedesinin yanı başında oynayan 2 yaşındaki torunu Alparslan Öztürk, bir anlık dalgınlık sonucu hareket halindeki traktörün ön tekerleğinin altında kaldı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ve dedenin durumu fark etmesiyle bölgede büyük bir panik yaşandı. Çığlıklar üzerine olay yerine koşan aile fertleri, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralanan minik Alparslan’a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Ambulansla en yakın hastaneye kaldırılan 2 yaşındaki Alparslan, doktorların tüm çabalarına ve uygulanan yoğun müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.