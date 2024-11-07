Sakarya'da define avcılarına suçüstü: 5 gözaltı
İş makinaları ile kazarken yakalandılar
SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesinde iş makinaları ile ormanda define arayan 5 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kazimiye Mahallesi'nde iş makinaları ile kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri bölgeye gitti. İş makinaları yardımı ile bölgede define arayan 5 kişi, jandarma ekiplerine yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
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