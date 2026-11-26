Kütahya'nın Şaphane ilçesine bağlı Değirmendere köyünde bir süre önce çıkan ev yangınının ardından Kaymakam Davut Boztaş, olay yerine giderek incelemelerde bulundu.

Yangında evi yanan Mustafa Yıldırım ile bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini ileten Kaymakam Boztaş, yangının meydana gelişi ve son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı.