Değirmendere'de evi yanan Yıldırım'ı ziyaret eden Kaymakam Boztaş inceleme yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kaymakam Davut Boztaş, Değirmendere köyünde çıkan yangında evi yanan Mustafa Yıldırım'ı ziyaret etti. Boztaş, Yıldırım'a geçmiş olsun dileyerek yangının çıkışı ve son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Kütahya'nın Şaphane ilçesine bağlı Değirmendere köyünde bir süre önce çıkan ev yangınının ardından Kaymakam Davut Boztaş, olay yerine giderek incelemelerde bulundu.
Yangında evi yanan Mustafa Yıldırım ile bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini ileten Kaymakam Boztaş, yangının meydana gelişi ve son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?