Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Tekne Kazasında 80'den Fazla Kişi Hayatını Kaybetti

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Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki Kwa Nehri'nde meydana gelen tekne kazasında 80'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Ndombe eyaletinde yer alan Kwa Nehri'nde tekne kazası meydana geldi. Kazada, 80'den fazla kişi hayatını kaybetti. Demokratik Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı, gelecekte böyle bir felaketin tekrar yaşanmasını önlemek için bu talihsiz olayın gerçek nedenlerinin araştırılması çağrısında bulunuyor" dedi.

Ndombe Valisi Rita Bola Dula yaptığı açıklamada, kazanın gece saatlerinde meydana geldiğini belirterek, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini aktardı. - KİNŞASA