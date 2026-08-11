Denizde Boğulma Tehlikesi
Samsun'da anne ve 2 kızı denizde akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi.
Samsun'un Atakum ilçesinde serinlemek için denize giren anne ve 2 kızı boğulma tehlikesi geçirdi.
Olay, Atakum ilçesi Yeşilyurt Mahallesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, serinlemek için denize giren anne ve 2 kızı bir süre sonra akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Sudan çıkarılan 3 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: İHA
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