Balıkesir'in Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen 15 metre boyundaki teknede bulunan 7 kişi, ekiplerin müdahalesiyle güvenli şekilde kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, arıza nedeniyle denizde sürüklenen tekneye KIYEM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu sevk edildi. Ekipler tarafından yedeklenen tekne, güvenli şekilde Narlı İskelesi'ne çekilerek emniyete alındı.
Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. - BALIKESİR
Son Dakika › 3. Sayfa › Denizde Tekne Kurtarma Operasyonu - Son Dakika
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