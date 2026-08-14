Denize Giriş Yasağına Rağmen Boğulma Tehlikesi

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denize giriş yasağına rağmen suya giren baba ile 2 çocuğu boğulma tehlikesi geçirdi. Baba ve çocukları, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Kandıra ilçesinde olumsuz deniz şartları sebebiyle 14 ve 15 Ağustos tarihlerinde denize girişler yasaklandı. Uyarılara rağmen Bağırganlı Diriliş Koyu'nda denize giren baba ile 2 çocuğu, bir süre sonra açıkta zor durumda kaldı. Baba ve çocuklarının çırpındığını fark eden sahil güvenlik ekipleri bölgeye yöneldi. Ekiplerin müdahalesiyle 3 kişi denizden çıkarılarak kurtarıldı.