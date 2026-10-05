Denizli Acıpayam'da takla atan otomobil alev aldı, can kaybı ve yaralanma yok - Son Dakika
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Denizli Acıpayam'da takla atan otomobil alev aldı, can kaybı ve yaralanma yok

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Denizli Acıpayam\'da takla atan otomobil alev aldı, can kaybı ve yaralanma yok
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Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Mevlütler Mahallesi'nde kontrolden çıkan otomobil takla attıktan sonra alev aldı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, araç hurdaya döndü ve soruşturma başlatıldı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kontrolden çıkarak kaza yapan bir otomobil kısa sürede alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında şans eseri can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Kaza, Acıpayam ilçesine bağlı Mevlütler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak takla attı. Devrilen otomobil sürücünün araçtan ayrılmasıyla alev almaya başladı. Alevlerin kısa sürede aracı sarması üzerine çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere kısa sürede müdahale etti. Meydana gelen kaza ve sonrasındaki yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, araç adeta hurdaya döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
Trafik Kazaları3. SayfaAcıpayamDenizliİtfaiyeGüncelSon Dakika

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